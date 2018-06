Reakcia Merkelovej na vraždu dievčaťa, ktorá otriasla Nemeckom: Žiada rýchlejšie azylové konania

"Tento prípad ukazuje, aké dôležité je, aby ľudia, ktorí nemajú povolenie na pobyt, rýchlo dostali svoje pojednávanie pred správnym súdom a mohli byť rýchlo poslaní späť domov," povedala Merkelová pre verejnoprávnu televíziu ARD. Dvadsaťročného žiadateľa o azyl z irackého Kurdistanu Aliho B. poslali cez víkend späť do Nemecka po tom, ako z krajiny ušiel po vražde 14-ročnej Susanny F.

Žiadosť podozrivého o azyl nemecké úrady zamietli ešte koncom roku 2016, s právnou pomocou sa však vyhýbal deportácii. V piatok ho zadržali v jeho domovskom irackom Kurdistane a tamojšia polícia pred jeho vydaním uviedla, že sa priznal k uškrteniu nemeckej tínedžerky. Nemecká prokuratúra v nedeľu večer podobne oznámila, že muž sa priznal k zabitiu dievčaťa, poprel však obvinenia z jej znásilnenia.

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer predtým tiež vo svetle tohto prípadu zopakoval svoju požiadavku na reformu azylového systému krajiny. "Azylová politika Nemecka musí byť zásadne prepracovaná. Stále nemáme náležité pravidlá pre budúcnosť," citovalo Seehofera nedeľňajšie vydanie denníka Bild.

Minister chce podľa správ predstaviť médiám v utorok 63-bodový plán v tejto záležitosti, podľa ktorého by migrantom bez dokladov mali na hranici odmietnuť vstup do krajiny, pričom by mali byť aj sprísnené predpisy týkajúce sa deportácií.