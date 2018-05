Soros prehovoril a rozvíri debatu: Toto si myslí o kvótach pre utečencov

BRATISLAVA - Európska únia (EÚ) by mala definitívne zrušiť kvóty na prijímanie utečencov, s ktorými aj tak viaceré krajiny nesúhlasia a odmietajú ich rešpektovať. Na rokovaní Európskej rady pre zahraničné vzťahy to vyhlásil americký filantrop George Soros.

Hoci Sorosa mnohí politici obviňujú, že podporuje migráciu, či dokonca z toho, že pomocou siete mimovládnych organizácií, ktoré financuje, sa Európu snaží "zaplaviť" migrantmi, v skutočnosti bol od začiatku odporcom systému kvót.

Svoj postoj Soros potvrdil aj na rokovaní Európskej rady pre zahraničné vzťahy. "Členské štáty by nemali byť nútené prijímať utečencov, ak to nechcú. A utečenci by nemali byť nútení usadzovať sa tam, kam nechcú ísť," povedal. Riešenie vidí Soros skôr v dôslednejšej kontrole vonkajších hraníc EÚ, ktoré ale na druhej strane podľa neho musia zostať otvorené pre legálnu migráciu.

Ďalšou súčasťou riešenia by podľa neho mala byť finančná pomoc Afrike, predovšetkým v oblasti školstva a nezamestnanosti. V tejto súvislosti Soros vypracoval aj vlastný návrh programu pomoci Afrike v hodnote 30 miliárd eur, ktorý ponúkol únii na zváženie.