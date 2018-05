Rodine zavraždenej maltskej novinárky (†53) sa vyhrážajú: Vojna so skorumpovaným štátom

LONDÝN - Od vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, ktorá zahynula pri výbuchu bomby vo svojom aute, prešlo už sedem mesiacov, no za celý ten čas mala jej rodina iba malú šancu smútiť. Podľa jej syna Paula sa tak deje kvôli neustálemu zastrašovaniu, hrozbám a klamstvám. Sú vo vojne so štátom a neveria, že sa niekedy dopátrajú pravdy. Deti sa rozhodli radšej z krajiny odísť.

Daphne Caruanová Galiziová hrala kľúčovú úlohu pri odhaľovaní vážnych obvinení z prania špinavých peňazí a korupcie na Malte vrátane obvinení proti vysokopostaveným politikom maltskej vlády. Vlani na jar obvinila niekoľko blízkych spolupracovníkov premiéra Josepha Muscata, že si otvorili účet v Paname, kam si posielal nekalo získané peniaze. Premiér bol kvôli tomu nútený vyhlásiť predčasné voľby, ktoré v júni s prehľadom vyhral. Šéfa opozície zasa novinárka obvinila z prania špinavých peňazí, ktoré vraj pochádzali z londýnskych nevestincov.

Caruanová Galiziová si počas svojej 30-ročnej novinárskej kariéry urobila množstvo nepriateľov, keď dostala Maltu do povedomia v zahraničí nielen ako turistickú destináciu, ale aj ako prekladisko palív pašovaných z Líbye a centrum nekalých finančných praktík či on-line hazardných hier. V čase jej smrti bolo proti nej vedených takmer 50 súdnych sporov. Z jej vraždy boli obvinení traja podozriví, no rodina je z vyšetrovania sklamaná.

Dočkajú sa spravodlivosti?

"Ja a moji synovia nie sme presvedčení, že naša vláda naozaj chce zistiť, kto ich poslal, pretože sa bojí, že by išlo o ľudí veľmi blízkych našej vláde. Z tohto dôvodu sa možno nikdy nedozvieme pravdu," citoval The Guardian vdovca po reportérke. Syn Paul sa teraz na literárnom festivale vo Walese vyjadril, že hrozby a dezinformácie pokračovali aj po matkinej smrti, vrátane fámy, že bombu nastražil jeden z jeho bratov. Všetci traja synovia sa rozhodli Maltu opustiť a pokračovať v tom, aby prípad neupadol do zabudnutia.

Matkinu truhlu niesli aj synovia Paul a Matthew.

"Je to vojna," povedal Paul podľa The Guardian. "Naozaj by to takto nemalo byť, ale nemôžeme sa spoliehať na správny priebeh vyšetrovania. Nemôžeme si sadnúť a myslieť si, že veci sa pohnú," tvrdí mladík s tým, že ďalším nezmyslom, ktorý sa objavil, je to, že jeho matka vyšetrovala zločinecké gangy a nie vládu.

Kritika vlády je nebezpečná

"Rodina musí čeliť strašným hrozbám. Nemali ani čas smútiť nad jej stratou," uviedla maltská novinárka Caroline Muscatová, ktorá dodala, že vláda naďalej zastrašuje a ohrozuje žurnalistov, ktorí pátrajú po informáciách a publikujú veci, ktoré sa jej nepáčia. "Kritika vlády na Malte sa stala veľmi nebezpečnou. Každý, kto pokračuje v boji, je zdiskreditovaný, dehumanizovaný... a Daphne je vyvrcholením všetkého, čo je v tomto systéme nesprávne," vysvetlila Muscatová.

Editorka časopisu Index of Censorship Rachael Jolleyová sa vyjadrila, že bola šokovaná zistením, čo sa deje na Malte, krajine Európskej únie a Britského spoločenstva, ktorá je obľúbenou dovolenkovou destináciou. Ľudia zvonka však o tom nemajú ani potuchy. Editorka BBC Europe Katya Adlerová dodala, že maltská vláda poprela obvinenia z hrozieb a zastrašovania. Tvrdí, že vyšetrovanie prípadu pokračuje, no otázky motívu zostávajú stále nezodpovedané. Polícia je vraj však toho názoru, že nešlo o politicky motivovanú vraždu. Ako dospela k tomuto záveru, nie je jasné.

Vražda kvôli obhajobe práva

"Moja matka bola zavraždená, pretože obhajovala právny poriadok proti tým, ktorí sa ho snažili porušiť," napísal krátko po novinárkinej smrti jej syn Matthew Caruana Galizia na facebooku. "Vybrali si ju, pretože o tom písala ako jediná," dodal. Premiéra Muscata a jeho okolie obvinil z toho, že vládu, políciu a súdy obsadil "podvodníkmi".

Explózia, ktorá odhodila novinárkine vozidlo z cesty do poľa v blízkosti dediny Bidnija, otriasla celým stredomorským ostrovom. "Nikdy nezabudnem na to, ako som v poli bežal okolo plameňov, lomcoval dverami, klaksón stále trúbil... Pozrel som sa dole a všade po zemi ležali kusy tela mojej matky," uviedol v októbri minulého roka Matthew a už vtedy dodal: "Takto vyzerá vojna a ľudia by to mali vedieť... Sme národ, ktorý bojuje so štátom a organizovaným zločinom, ktoré od seba už nejde rozlíšiť."