Syn (30) sa roky odmietal odsťahovať od rodičov: Dali ho na súd, TAKTO to dopadlo

NEW YORK - Rodičia v Camilluse v Spojených štátoch sa po ôsmich rokoch snaženia dočkali a ich teraz 30-ročný syn sa v piatok odsťahoval. Proces odchodu z rodného hniezda nebol jednoduchý, najprv sa Mark a Christina Rotondoovci pokúšali syna Michaela k odsťahovaniu prehovoriť, potom mu zaslali niekoľko formálnych listov a nakoniec sa obrátili na súd, ktorý stanovil týždennú lehotu, ktorá v piatok vypršala. Michael nútený odchod považuje za veľkú nespravodlivosť a s rodičmi sa už nikdy nechce vidieť.

Súd pred týždňom rozhodol, že Michael musí dom opustiť. Zamietol polročnú lehotu, ktorú potomok pre hladké presťahovanie požadoval, a na odchod mu dal týždeň. To Michael splnil a z domu sa odsťahoval len pár hodín pred vypršaním lehoty.

Michael zatiaľ ubytovanie nemá, chce si najskôr týždeň prenajímať byt cez internetovú službu Airbnb a potom sa presťahuje k bratrancovi, než si vraj nájde niečo trvalé. Veci, ktoré si od rodičov odviezol, sa dočasne rozhodol uložiť v prenajatom sklade.

Z domu rodičov si Michael odsťahoval predovšetkým hračky, o ktorých tvrdí, že patria jeho synovi. Pri sťahovaní došlo aj na incident, kedy Michael zavolal na otca políciu, pretože ho nechcel pustiť do pivnice, aby si tam vzal stavebnicu Lego. Otec mu ju nakoniec našiel a doniesol.

Hľadaniu práce sa Michael zatiaľ venovať nechce a tvrdí, že sa sústredí na to, aby získal syna do starostlivosti. To mu ale už súd v minulosti zamietol. Peniaze na živobytie plánuje získať predajom svojho vozidla a tiež tým, že svoj životný príbeh speňaží. Zvažuje tiež, že svojich rodičov zažaluje, aby mu vrátili jeho grafiku v cene niekoľko tisíc dolárov.