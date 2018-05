Záhadná smrť Brita (†30) počas dovolenky v Turecku: Po hádke spadol z lietadla na dráhu

Andrew Paul W. zomrel v nemocnici krátko po incidente, ku ktorému došlo po tom, čo údajne strávil tri dni čakaním na let domov, pretože stratil letenku. Píše sa však aj o možnosti, že zmeškal let, a preto sa tri dni potĺkal po termináli a snažil sa zohnať letenku do Británie.

Denník Hurriyet uviedol, že sa hádal s palubným personálom po nástupe do lietadla v utorok okolo tretej hodiny ráno a bolo nariadené, aby bol vyvedený von, pretože predstavuje riziko pre bezpečnosť letu.

V neďalekej súkromnej nemocnici sa zistilo, že cestujúci, ktorého priviezli v bezvedomí, si v dôsledku pádu zlomil rebrá. Viac sa už neprebral. Turecká polícia prípad vyšetruje. Niektoré médiá uviedli, že išlo o samovraždu.

"Poskytujeme podporu rodine Brita po jeho smrti v Turecku a sme v kontakte s miestnymi úradmi," povedala hovorkyňa britského ministerstva zahraničných vecí pre MailOnline.