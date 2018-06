FOTO Zuzana (†20) chcela hviezdnu kariéru, zviditeľnila sa škandálmi: Zúfalý čin kvôli chorobe

Zuzana K. z Brna vystupovala pod umeleckým menom Kjutsju. Mladú ženu neslávne zviditeľnilo pikantné video z pražského nočného klubu, ktore sa šírilo sociálnymi sieťami. Bola na ňom zachytená nahá, ako sa s partnerom prechádza po bare a chce priestor na toalete. Dôvodom bolo užiť si "aspoň päť minút sexu". Rovnako sa objavili fotografie, na ktorých je zachytená, ako ju frajer orálne uspokojuje.

Podľa informácií českého portálu extra.cz Zuzane nedávno diagnostikovali vážnu chorobu. Koncom mája sa podujala k zúfalému činu. Vyskočila zo štvrtého poschodia brnenského nákupného centra, ktoré je oproti hlavnej stanici. Aj keď na miesto dorazili do niekoľkých minút záchranári, mladá žena zraneniam v nemocnici podľahla. "Všade bolo ohromné ​​množstvo krvi, policajti museli miesto, kam dopadla, ohradiť stenami," povedal českému portálu svedok s tým, že len zázrakom sa nikto iný nezranil. Ide totiž o veľmi frekventované miesto, kde denne prejdú tisícky ľudí.

Parochne a drogy

Češka sa podľa priateľov psychicky zrútila po tom, čo jej diagnostikovali chorobu. Tento zúfalý čin ale od nej nikto nečakal. Prípadom sa teraz zoaberá polícia. Ako povedali jej kamaráti, holdovala drogám vo veľkom množstve. "Úplne ju to zdrvilo. Našli jej rakovinu v poslednom štádiu. Povedali jej, že má pred sebou pár posledných mesiacov," zverila sa Zuzanina dlhoročná kamarátka. Zuzana si mala holiť hlavu a nosiť parochne. "Brala úplne všetko a hlavne aj naraz. Koľkokrát si za večer vzala tak veľké množstvo (drog, pozn.red.), že by to stačilo napríklad aj pre päť ľudí na celú noc," doplnil českému portálu kamarát.