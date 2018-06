Letná sezóna v Bratislave sa oficiálne začala: Tieto kúpaliská otvorili svoje brány

Letné kúpalisko Rosnička však nie je jediným, ktoré otvorilo svoje brány. Sezóna sa zároveň začala aj na Tehelnom poli a Zlatých pieskoch. Kúpaliská sa tak zaradili k ďalším dvom, ktoré ponúkajú svojim návštevníkom nielen vodné ovlaženie v bazénoch. Už zopár dní sú k dispozícii kúpaliská Delfín a Lamač. O dva týždne by sa k nim mali pridať aj kúpaliská Krasňany a Rača.

"Na mnohých z nich boli zrekonštruované sociálne zariadenia a sprchy," uviedla Zuzana Zúbeková z útvaru marketingu a športu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta. Iné bazény zatiaľ obnoviť nebolo treba, či si však niektoré z nich, prípadne iné časti kúpalísk vyžiadajú nejakú rekonštrukciu, sa podľa nej ukáže po skončení letnej sezóny.

Možnosť zaplávať si, osviežiť sa či zrelaxovať ponúka už niekoľko dní letné kúpalisko Delfín. To tento rok otvorilo svoju sezónu ako prvé, a to koncom mája. "Oficiálne by sa malo otvoriť 2. júna, ale keďže boli teploty vyššie, otvorili sme už 30. mája," uviedol vedúci kúpaliska Marek Školek. Sobotná návštevnosť je síce o niečo nižšia ako piatková (1.6.), keď boli vyššie teploty, ľudia však podľa neho chodiť začnú. "Vodu vyhrievame do 24 stupňov Celzia," doplnil Školek s tým, že kúpalisko má celkovo tri bazény.

Počas víkendu budú letné kúpaliská otvorené od 10.00 do 19.00 h, počas pracovného týždňa až od 12.00 h. Výnimkou je len kúpalisko Zlaté piesky, ktoré je cez víkend otvorené od 9.00 do 18.00 h, cez pracovné dni od 12.00 h. Tieto otváracie hodiny platia pre letné kúpaliská do 24. júna. Od 25. júna sa budú totiž otváracie hodiny predlžovať a budú platiť jednotne pre pracovné dni aj víkend.