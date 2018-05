Rodina sa poďakovala imigrantovi z Mali za záchranu malého syna (4)

"Je to skutočný hrdina," povedala na adresu 22-ročného Mamoudoua Gassamu chlapcova stará mama v rozhovore pre francúzsku televíznu stanicu RMC. Zároveň v súvislosti so spôsobom, akým dieťa zachránil, ocenila mladíkovu odvahu.

Ako Mamoudou Gassama uviedol v rozhovoroch pre francúzske médiá, zhodou okolností sa v sobotu podvečer nachádzal v gréckej reštaurácii v blízkosti domu, kde sa odohrávala dráma s dieťaťom držiacim sa zábradlia z vonkajšej strany balkóna na štvrtom poschodí. Mladík sa švihom vyšplhal po balkónoch na štvrté poschodie a dieťa zachránil. Celá akcia trvala asi 30 sekúnd. Gassamovi osobne poďakoval v pondelok aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý mu v Elyzejskom paláci udelil medailu za statočnosť. Po stretnutí oznámil, že Gassama dostane francúzske občianstvo a mohol by sa stať hasičom.

Otca dieťaťa medzitým zadržali pre zanedbanie starostlivosti a dohľadu nad štvorročným dieťaťom, ktoré nechal doma samo, kým šiel na nákupy. Podľa prokuratúry sa s návratom domov neponáhľal, keďže po nákupe šiel hrať hru Pokémon Go. Chlapec pred tromi týždňami prišiel k otcovi do Paríža, ktorý tu pracuje, z ostrova Réunion, kde žil so svojou matkou a starou mamou. Chlapcova matka spolu s druhým dieťaťom páru sa k nim mali pripojiť v júni.

Matka dieťaťa pre miestnu televíznu stanicu Antenne Réunion uviedla, že chlapcov otec nebol zvyknutý, že sa o neho stará sám a aj predtým ho zvykol nechať samého. "Nemôžem ospravedlniť to, čo môj manžel urobil. Ľudia hovoria, že sa to mohlo stať hocikomu a stáva sa to aj iným ľuďom. Môj syn mal jednoducho šťastie," povedala. Podľa médií matku chlapca v Réunione čaká stretnutie so sociálnymi pracovníkmi.