Strastiplný osud dievčaťa (26): Od detstva pracovala v sekte, totálna kontrola života

WASHINGTON - Dvadsaťšesťročná Američanka vysúdila osem miliónov dolárov (cca 6,8 miliónov eur) za to, že ju od detstva nútili pracovať pre jednu z amerických siekt. Podľa súdu bola žena fyzicky aj psychicky zneužívaná po dobu desiatich rokov, než sa jej podarilo zo skupiny utiecť. Ide o zrejme najväčšie odškodné, ktoré v USA niekto vysúdil v podobnom prípade, uviedol v piatok denník The New York Times.