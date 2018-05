Írski voliči schválili zrušenie zákazu interrupcií: Definitívne výsledky prepísali dejiny

DUBLIN - Voliči v Írsku sa v piatkovom referende jasne vyslovili za liberalizáciu zákonov prísne obmedzujúcich interrupcie. Vyplýva to z dvoch odhadov založených na prieskumoch medzi hlasujúcimi. Oficiálne výsledky sa očakávajú v sobotu popoludní, informuje agentúra DPA.

Voliči sa v referende mohli vyjadriť k otázke, či chcú zrušiť ústavný zákaz umelého prerušenia tehotenstva a poveriť parlament vypracovaním zákonov o interrupcii. Tzv. exit poll pre denník The Irish Times ukázal, že 68 percent Írov hlasovalo za zrušenie ústavného zákazu, podľa ďalšieho takéhoto prieskumu pre verejnoprávnu televíziu a rozhlas RTÉ si možnosť "áno" vybralo 69,4 percenta zúčastnených voličov.

Prieskum RTÉ ukázal veľký rozdiel medzi vekovými skupinami, keď až 87,6 percenta voličov vo veku 18-24 rokov hlasovalo za zrušenie zákazu, pokým skupina ľudí nad 65 rokov bola jediná, ktorá zmenu odmietla - 58,7 percenta v nej hlasovanie "nie". Záujem o referendum bol vysoký, z niektorých oblastí hlásili účasť vyššiu než 70 percent, informovala RTÉ.

"Vyzerá to tak, že zajtra budeme písať dejiny," vyhlásil írsky premiér Leo Varadkar, ktorý viedol kampaň za "áno". Sčítanie hlasov sa začína v sobotu o 9.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) a konečné výsledky sa očakávajú neskoro popoludní, píše DPA.

Referendum rozdelilo tradične katolícke Írsko, v ktorom obe strany debaty o interrupciách viedli dlhú, emotívnu kampaň. Potraty sú v krajine ústavou zakázané. Výnimka je možná len vtedy, ak je ohrozený život matky, nie však prípade znásilnenia, incestu alebo smrteľnej abnormality plodu. Tisíce írskych žien preto každý rok cestujú do zahraničia, najmä do Anglicka, na vykonanie zákroku, ktorým sa tehotenstvo ukončí. V prípade kladného výsledku referenda bude z ústavy odstránený príslušný dodatok schválený v referende v roku 1983, podľa ktorého sa život ženy a život jej nenarodeného dieťaťa považujú za rovnocenné, a parlament dostane možnosť legalizovať potraty až do 12. týždňa tehotenstva.

Sloboda zvíťazila

Vyše 66 percent írskych voličov podporilo liberalizáciu prísnych zákonov obmedzujúcich vykonávanie interrupcií. Vyplýva to z konečných výsledkov piatkového referenda, o ktorých v sobotu večer informovali írski volební predstavitelia.

Voliči sa v referende mohli vyjadriť k otázke, či chcú zrušiť ústavný zákaz umelého prerušenia tehotenstva a poveriť parlament vypracovaním nových zákonov o interrupcii. Takýto krok podporilo 66,4 percenta hlasujúcich, zatiaľ čo 33,6 sa vyslovilo proti, oznámil volebný komisár Barry Ryan, ktorého citovala agentúra DPA.

Konečné výsledky viac-menej potvrdili údaje, ktoré vyplynuli už z prvých exit pollov. Premiér Leo Varadkar, ktorý viedol kampaň za liberalizáciu zákona o interrupciách, už po zverejnení odhadov hovoril o víťazstve moderného Írska a o tichej revolúcii.

Účasť dosiahla 64,1 percenta, čo znamená, že sa na referende zúčastnilo zhruba 2,1 z 3,1 milióna oprávnených voličov. Za zrušenie zákazu interrupcií sa vyslovilo 1,4 milióna voličov, čo bolo viac, než sa očakávalo. Proti bolo približne 724.000 hlasujúcich, píše agentúra AP.