Interrupčný zákon rozdelil ľudí: Politici ho nakoniec nepredložia, SNS pracuje na vlastnom

„Keď som videla, že je vôľa a reálna šanca, že by bola podporená novela zákona, rokovala som s poslancami naprieč politickým spektrom, ale zvlášť s koaličnými, pretože tí majú v NR SR väčšinu. Zákon sme mali pripravený, ale ho nepodáme, pretože SNS odkázala, že oni pripravia vlastný návrh počas leta,“ povedala.

Podľa Verešovej najlepšie by bolo, aby sa interrupčný zákon zmenil v prospech nenarodených detí. „Treba zachrániť každý počatý život. V NR SR však pre takýto návrh nie je možné očakávať väčšinovú podporu,“ konštatovala s tým, že poslanci šli do vylepšenia, na ktorom by sa väčšina bola schopná dohodnúť. „Týkalo sa to najmä výnimky pri poškodenom plode. Zákon zahŕňal zmenu terminológie. Tiež, aby lekársky úkon informovaného súhlasu bol novým lekárskym úkonom preplácaným zdravotnou poisťovňou,“ dodala.

Ľudová strana Naše Slovensko navrhuje sprísniť potratovú politiku na Slovensku a zakázať svojvoľné a neodôvodnené umelé prerušenie tehotenstva. Novelu zákona Kotlebova strana predložila do parlamentu a vyzvala všetky parlamentné strany, aby ich návrh podporili. Zatiaľ čo liberálna strana Sloboda a Solidarita (SaS) návrh nepodporí, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vo svojom stanovisku uvádza, že pri hlasovaní budú mať jeho poslanci voľnú ruku.

Kresťanské organizácie novelu interrupčného zákonu privítali a vyzvali poslancov NRSR na podporu návrhu. Konferencia biskupov Slovenska k novele zákona nebude vydávať výzvy ani pokyny, uvádza ale, že v morálnej rovine je jasné, že cirkev sa stavia za ochranu života nenarodených, v rovine politického života majú kompetenciu politickí predstavitelia. O návrhu novely z dielne ĽSNS bude NR SR rokovať na budúci týždeň.

Kotlebovci chcú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Možné interrupcie by mali byť len v troch odôvodnených prípadoch. V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas. V prípade, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy, a ak žena o to sama požiada.

Tretím prípadom je výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov. Novelou zákona chcú zabrániť modernej potratovej turistike, keď cudzinky chodia k nám na interrupciu, lebo v ich krajinách sú interrupcie zakázané alebo drahšie. Jedine v prípade, ak by bol ohrozený život cudzinky, by mohla na Slovensku podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. ĽSNS nechce brať nikomu slobodnú možnosť voľby, preto v zákone ponechávajú možnosť voľby v istých prípadoch.