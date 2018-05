Americký námestník na rokovaní v Bratislave: Rusko sa nezaujíma o mier u svojich susedov

Tak okomentoval výsledky medzinárodného vyšetrovacieho tímu americký námestník ministerstva zahraničných vecí Wess Mitchell na svojej návšteve Slovenska. Pripomenul, že za posledné štyri roky zomrelo na Ukrajine viac ako 10-tisíc ľudí, mnoho civilistov a západ by na to nemal zabúdať. Vie, že holandská vláda robí všetko pre nezávislé vyšetrenie prípadu.

Ako dodal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok, zostrelenie je vážnou vecou a je pripomenutím toho, čo konflikt na Ukrajine znamená a aká obrovská je aj naša zodpovednosť urobiť všetko pre ukončenie konfliktu. "To nie je len tragédia pre Ukrajincov samotných, na pozadí konfliktu sa obeťami stávajú nevinní ľudia v civilných lietadlách," povedal Korčok s tým, že by to malo byť aj témou najbližšej Rady ministrov zahraničných vecí v pondelok. "Predpokladám, že holandská vláda bude o tom informovať a som pevne presvedčený, že to plne posilní solidaritu, ktorú sme už, aj vo forme sankcií, vyjadrili," doplnil štátny tajomník.

Detailná analýza videosnímok ukázala, že raketu Buk, ktorá zostrelila pred štyrmi rokmi nad Ukrajinou malajzijské lietadlo, odpálila vojenská jednotka umiestnená v Rusku. Oznámil to vo štvrtok medzinárodný tím vyšetrovateľov. Wilbert Paulissen z holandskej štátnej polície spresnil, že išlo o raketu 53. brigády protivzdušnej obrany so základňou v ruskom meste Kursk. Vyjadril sa tak v rámci informácií o predbežných výsledkoch dlhodobého vyšetrovania zostrelenia letu MH17.

Boeing 777 leteckej spoločnosti Malaysian Airlines smeroval z holandského Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur, keď ho 17. júla 2014 zostrelili nad východnou Ukrajinou. Zomrelo pri tom všetkých 298 ľudí na palube. Rusko opakovane odmietlo, že by bolo za tragédiu zodpovedné.