O osude summitu sa rozhodne o týždeň: Ak nedôjde k "správnej" dohode s KĽDR, USA odstúpia

WASHINGTON - Spojené štáty odstúpia od jadrových rozhovorov so Severnou Kóreou, ak sa nedosiahne "správna" dohoda, vyhlásil v stredu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.

Šéf americkej diplomacie pred výborom pre zahraničné vzťahy Snemovne reprezentantov uviedol, že "zlá dohoda" nepripadá do úvahy. "Ak nebude na stole správna dohoda, zdvorilo odídeme," citovala Pompea agentúra Jonhap. V Singapure sa 12. júna očakáva historické stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Pchjongjang však začal tento mesiac opäť ostrejšie kritizovať Soul i Washington v súvislosti s ich spoločným vojenským cvičením. Severná Kórea pohrozila, že zváži konanie historicky prvého summitu so Spojenými štátmi, a pozastavila tiež dialóg na vysokej úrovni s Južnou Kóreou.

Trump v utorok uviedol, že plánovaný summit "možno nevyjde na 12. júna". Prípravy na vrcholnú schôdzku podľa neho pokračujú, ale táto môže byť zrušená, ak nebudú splnené podmienky zo strany USA. Trump však odmietol povedať, o aké podmienky ide. Severná Kórea pohrozila tiež stiahnutím sa zo summitu, ak budú USA od nej žiadať "úplnú denuklearizáciu".

O osude summitu sa rozhodne budúci týždeň

Budúci týždeň sa vyjasní, či sa plánovaný summit USA - Severná Kórea, ktorý sa mal konať 12. júna v Singapure, nakoniec uskutoční, alebo nie. V stredu to v Bielom dome vyhlásil americký prezident Donald Trump. "O osude Singapuru budeme vedieť budúci týždeň. Ak tam pôjdeme, myslím si, že to bude pre Severnú Kóreu veľká vec," povedal Trump. Vyjadrenie, ktoré Trump poskytol vzápätí, však znelo ešte menej jednoznačne: "Jedného dňa sa summit uskutoční. A môže to byť celkom ľahko aj 12. júna," povedal americký prezident.