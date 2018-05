Trump zrušil summit s Kim Čong-unom: Všetko je vraj na KĽDR, svet reaguje

"Veľmi si vážime váš čas, trpezlivosť a úsilie, pokiaľ ide o naše nedávne rokovania a diskusie týkajúce sa summitu, o ktorý sa dlho usilovali obe strany a ktorý sa mal uskutočniť 12. júna v Singapure... Bohužiaľ, vychádzajúc z obrovského hnevu a otvoreného nepriateľstva, ktoré bolo prejavené vo vašom najnovšom vyhlásení, cítim, že nie je vhodné, aby sa v tomto čase konalo toto dlho plánované stretnutie. Preto, prosím, dovoľte, aby tento list slúžil na vyjadrenie toho, že summit v Singapure, v prospech oboch strán, ale na úkor sveta, sa neuskutoční. Hovoríte o jadrových schopnostiach, ale naše sú tak obrovské a mocné, že sa modlím k Bohu, aby nemuseli byť nikdy použité... Ak zmeníte názor na to, čo urobiť s týmto najdôležitejším summitom, neváhajte mi zavolať alebo napísať. Svet - a obzvlášť Severná Kórea - prišli o veľkú príležitosť na trvalý mier a veľkú prosperitu a bohatstvo. Táto zmeškaná príležitosť je naozaj smutnou chvíľou v dejinách," uvádza sa v Trumpovom liste.

Námestníčka severokórejského ministra zahraničných vecí Čche Son-hui vo štvrtok kritizovala amerického viceprezidenta Mikea Pencea a vyhlásila, že Pchjongjang je pripravený použiť jadrové zbrane, ak dialóg s USA zlyhá. Tieto výroky ešte viac prehĺbili pochybnosti, či sa historický summit Trumpa a Kim Čong-una uskutoční.

Čche Son-hui ďalej uviedla, že ak budú Spojené štáty pokračovať súčasným spôsobom, navrhne severokórejskému vedeniu, aby zvážilo účasť na plánovanom summite. Čche Son-hui reagovala na Penceove pondelkové vyjadrenia v rozhovore pre televíziu Fox News, ktoré táto diplomatka označila za "primitívne a hlúpe".

Pence pre Fox News povedal, že situácia v Severnej Kórei "sa skončí podobne ako v Líbyi, ak Kim Čong-un neuzavrie dohodu". Zároveň varoval Kima, aby sa s Trumpom "nezahrával". Diplomatka následne uviedla, že "nedokáže potlačiť prekvapenie, že také primitívne a hlúpe výroky vychádzajú z úst amerického viceprezidenta".

Líbyjský vodca Muammar Kaddáfí súhlasil, že sa vzdá vlastných plánov na vývoj jadrových zbraní. Potom sa jeho režim zrútil a povstalci ho v roku 2011 zabili. Boj týchto povstalcov za zvrhnutie dlhoročného autokrata podporovalo aj NATO, pripomenula tlačová agentúra DPA.

Vodca Severnej Kórey a americký prezident súhlasili, že sa na budúci mesiac stretnú v Singapure. Avšak Severná Kórea sa už aj predtým vyhrážala zrušením summitu a Trump vyhlásil, že je "veľká šanca", že stretnutie "12. júna možno nevyjde".

Trump nevylúčil, že summit s KĽDR sa uskutoční, všetko závisí od Kima

Spojené štáty sú pripravené na dialóg so Severnou Kóreou, keď sa vodca KĽDR Kim Čong-un vydá cestou denuklearizácie Kórejského polostrova. Povedal to vo štvrtok v Bielom dome americký prezident Donald Trump krátko po tom, čo listom oznámil, že zrušil stretnutie so severokórejským vodcom naplánovanéna 12. júna v Singapure.

Trump však zároveň uviedol, že summit s Kimom sa možno uskutoční v plánovanom termíne alebo neskôr, a to v závislosti od toho, či Severná Kórea podnikne "konštruktívne kroky". USA budú podľa Trumpa naďalej vyvíjať na KĽDR maximálny nátlak a - ak to bude potrebné - uvalia na túto krajinu najprísnejšie sankcie v dejinách.

Trump ďalej povedal, že Spojené štáty sú kedykoľvek pripravené reagovať na "hlúpe a nezodpovedné" správanie Severnej Kórey. Americký prezident vyslovil nádej, že v súvislosti so Severnou Kóreou sa budú "diať pozitívne veci" a Kim Čing-un bude myslieť nielen na seba, ale aj na svoj ľud, ktorý zbytočne žije v biede a nedostatku.

Zrušenie summitu prekvapilo Soul aj šéfa OSN

Kancelária juhokórejského prezidenta Mun Če-ina sa snaží prísť na to, aké má americký prezident Donald Trump úmysly, keď zrušil júnový summit so severokórejským lídrom Kim Čong-unom. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap citujúc hovorcu Modrého domu. Ten sa vyjadril, že sa snažia "prísť na to, aký je úmysel prezidenta Trumpa a aký to má presný význam".

Na správy o zrušení stretnutia už reagoval aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres, ktorý počas prednášky na univerzite v Ženeve vyjadril "hlboké znepokojenie" a vyzval obe strany, aby "našli cestu k mierovej a overiteľnej denuklearizácii Kórejského polostrova".