ANO a ČSSD sa dohodli na programovom vyhlásení, demonštruje sa proti Babišovi

Ako informoval spravodajský server Novinky.cz, jedným z problematických bodov bolo to, či by mali zamestnávatelia uhrádzať pracovníkom prvé tri dni nemocenskej a v akej výške, čo teraz nie je.

Na preplácaní nemocenskej sa nakoniec podľa Kubovičovej obe strany dohodli. Toto opatrenie má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2019 a zamestnávatelia by mali pracovníkom uhrádzať 60 percent základu zárobku. Proti tomu sa však dôrazne stavajú zástupcovia zamestnávateľov.

Minister životného prostredia a člen vyjednávacieho tímu ANO Richard Brabec novinárom pred rokovaním povedal, že ANO by chcelo určité poistky.

"Chceli by sme ako podmienku pre účinnosť, aby fungovali nejaké poistky typu 'e-neschopeniek', pretože sa bojíme, že keby sa chorobnosť skokovo vrátila tam, kde bola, tak by to v dnešnej situácii mohlo viesť ku kolapsu stoviek podnikov," dodal Brabec.

Ani lídri ČSSD Jan Hamáček a Jiří Zimola, ani Brabec či Andrej Babiš z ANO však po stretnutí výsledky rokovaní bližšie nekomentovali.

ANO chce výsledky predložiť najskôr svojim poslancom a vedeniu, ČSSD zase straníckemu výboru.

Medzitým sa v centre Prahy protestovalo proti premiérovi v demisii Babišovi aj proti podielu extrémistov a komunistov na vláde. Babiš, ktorý sa rovnako ako celá vláda nachádza v demisii, by mal podľa organizátorov odstúpiť, aby umožnil vznik vlády s demokratickou podporou. Po úvodných prejavoch sa demonštrujúci vydali na pochod Prahou.