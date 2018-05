Situácia v českej politike sa pohýna: Schôdzka strán, koaličná zmluva v rukách Zemana

PRAHA - Český prezident Miloš Zeman dostane od premiéra v demisii Andreja Babiša definitívnu podobu programového vyhlásenia a koaličnej zmluvy novej vlády. Babiš to uviedol po utorňajšej schôdzke s prezidentom Zemanom.

Požadované dokumenty by Zeman mohol dostať ešte do konca tohto týždňa, informoval Rádiožurnál Českého rozhlasu. Babiš tiež novinárom povedal, že jeho hnutie ANO a sociálni demokrati teraz musia dokončiť rokovania o programovom vyhlásení.

"Zajtra (v stredu), myslím o 17. hodine, sa máme stretnúť kompletné tímy ČSSD a hnutia ANO, aby sme už asi mali ten definitívny text. Ešte nevieme, či to budú dva dokumenty, alebo jeden," citoval Babiša Rádiožurnál.

Premiér v demisii podľa vlastných slov so Zemanom nehovoril o menách ministrov v budúcej vláde. Dodal, že o konkrétnych menách sa zatiaľ nehovorilo ani na stretnutiach s predstaviteľmi ČSSD a komunistov.

ČSSD chce o tom, či vstúpi do koalície s ANO, rozhodnúť vo vnútrostraníckom referende, ktoré by sa mohlo začať v piatok a potrvá takmer mesiac. Prípadnú vládu ANO a ČSSD by mali na základe písomnej dohody tolerovať komunisti.