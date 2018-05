Svet reaguje na odstúpenie USA od jadrovej dohody: Závažná chyba, v Iráne pália zástavy

"Faktom je, že to bola strašná, jednostranná dohoda, ktorá nemala byť nikdy uzatvorená. Nepriniesla pokoj, nepriniesla mier a nikdy ho neprinesie," konštatoval Trump. Trump obvinil Irán, že klamal o svojom jadrovom programe. Tamojšia diktatúra pokračovala aj po dosiahnutí dohody vo vývoji balistických rakiet, ktoré by mohli byť vybavené jadrovými hlavicami. "Máme jasné dôkazy, že sľub Iránu bola lož," povedal.

"Nedovolíme režimu, ktorý kričí 'Smrť Amerike', aby získal prístup k najsmrtiacejším zbraniam na Zemi," pokračoval Trump. Jadrom dohody bola podľa neho "obrovská ilúzia, že vražedný režim chce len mierový jadrový program". Podľa Trumpa je zrejmé, že súčasná "prehnívajúca a rozpadajúca sa štruktúra" dohody nezabráni Iránu vyvinúť jadrové zbrane. Spojené štáty podľa neho nebudú "rukojemníkom jadrového vydierania". "Nedovolíme, aby sa americkým mestám vyhrážali zničením," vyhlásil šéf Bieleho domu.

Zopakoval, že ak Irán bude pokračovať vo svojich jadrových ambíciách, "bude mať väčšie problémy, ako kedykoľvek predtým".Trump avizoval, že po odstúpení od jadrovej dohody budú USA spolupracovať so svojimi spojencami na hľadaní "skutočného, komplexného a udržateľného riešenia iránskej jadrovej hrozby". Toto riešenie bude zahŕňať snahy o odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky program balistických rakiet, zastavenie celosvetových teroristických aktivít Teheránu a krokov Iránu na destabilizáciu Blízkeho východu

Americký prezident oznámil zavedenie "najvyššej úrovne" ekonomických sankcií. "Každá krajina, ktorá bude pomáhať Iránu získať jadrové zbrane, môže tiež čeliť silným sankciám," zdôraznil Trump. Aké sankcie USA po odstúpení od dohody s Iránom zavedú, však Trump zatiaľ nekonkretizoval. Minister financií Steven Mnuchin však v utorok uviedol, že Washington obnoví sankcie zrušené prezidentom Barackom Obamom v priebehu 90-180 dní. To sa týka aj tzv. sekundárnych sankcií, ktoré sú zamerané hlavne na jednotlivcov a podniky. Primárne sankcie sú zamerané predovšetkým na centrálnu banku Iránu. Prechodné obdobie by malo umožniť každému utlmiť svoje obchodné aktivity s Teheránom.

Trumpov nový poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton nevylúčil, že budú prijaté dodatočné sankcie voči Iránu. Trump v utorok podpísal dokument nariaďujúci vláde, aby začala robiť kroky smerujúce k čo najrýchlejšiemu odstúpeniu USA od jadrovej dohody s Iránom. Minister obrany má podľa neho pripraviť opatrenia na "rýchle a rozhodné" odrazenie možnej iránskej agresie, uviedla agentúra DPA.

Irán by podľa nariadenia nemal mať možnosť vlastniť "jadrové zbrane alebo medzikontinentálne balistické strely". Agresívna politika Teheránu na Blízkom východe má byť "neutralizovaná". Ministra zahraničných vecí Mikea Pompea Trump poveril, aby po konzultácii s ministrami financií a energetiky urobil "všetky potrebné kroky" na urýchlené odstúpenie od dohody.

Všetky nedávno pozastavené alebo zrušené sankcie voči Iránu by sa mali "čo najskôr" obnoviť, najneskôr však do 180 dní. Americká vláda má pripraviť pokyny pre domácu ekonomiku a medzinárodné spoločnosti objasňujúce "rozsah zakázaných a sankcionovaných aktivít". Nariadenie zdôrazňuje tiež potrebu ukončiť všetky aktivity tohto druhu s Iránom.

Obama hovorí o závažnej chybe

Bývalý americký prezident Barack Obama kritizoval rozhodnutie svojho nástupcu Donalda Trumpa, ktorý v utorok vyhlásil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody uzavretej medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami. Informovala o tom v agentúra AP.

Obama označil Trumpovo rozhodnutie za "závažnú chybu", ktorá podkope dôveryhodnosť Spojených štátov vo svete, a nazval ho "neuváženým", pretože Irán podľa neho dohodu dodržiava. Podľa Obamu sa v dôsledku odstúpenia od dohody Spojené štáty dostanú do rozporu s ostatnými svetovými mocnosťami.

Bez tejto dohody sa môže stať, že Spojené štáty si "napokon budú môcť vybrať medzi dvoma rovnako zlými možnosťami, akými sú Irán vlastniaci jadrové zbrane alebo vojna na Blízkom východe," povedal Obama a dodal, že dohoda s Iránom je výborným príkladom toho, čo všetko sa dá dosiahnuť prostredníctvom diplomacie.

Lídri Európskej únie ľutujú Trumpovo rozhodnutie

Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia "ľutujú" rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom. Informovala o tom kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá Trumpov krok označila za ohrozenie medzinárodných snáh na obmedzenie jadrových zbraní.

Kancelária uviedla, že Macron hovoril v utorok večer s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a britkou premiérkou Theresou Mayovou o dohode i ďalších krokoch po Trumpovom rozhodnutí. Tri európske krajiny dohodu v roku 2015 vyrokovali spolu s USA, Ruskom a Čínou. Európske mocnosti ju stále podporujú a považujú ju za najlepší spôsob obmedzenia jadrových ambícií Teheránu.

Irán pohrozil obnovením jadrových aktivít

Iránsky prezident Hasan Rúhání pohrozil, že Irán je pripravený obnoviť svoje jadrové aktivity, pričom stať by sa tak mohlo už "v nadchádzajúcich týždňoch". Vyjadril sa tak v živom vysielaní v štátnej televízii krátko po Trumpovom rozhodnutí. Zároveň uviedol, že posiela na rokovania do zvyšných krajín zapojených do dohody ministra zahraničia Mohammada Džaváda Zarífa.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu naopak krok USA privítal a označil ho za "historický". Ponechanie dohody v jej súčasnej podobe by podľa neho totiž znamenalo "katastrofu pre náš región i svetový mier".

Iránski poslanci zapálili v parlamente americkú zástavu

Iránski poslanci zapálili v budove parlamentu v metropole Teherán papierovú americkú zástavu, aby tak vyjadrili nesúhlas s utorňajším rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa, na základe ktorého Spojené štáty odstúpia od jadrovej dohody šiestich svetových mocností s Iránom. Informovala o tom agentúra AP.

Počas pálenia americkej zástavy iránski poslanci skandovali heslo "Smrť Amerike", ktoré sa v Iráne používa od islamskej revolúcie v roku 1979 a často znie aj v parlamente. Stredajšie spontánne protestné zhromaždenie poslancov je však výrazom hnevu, ktorý Trumpovo rozhodnutie vyvolalo.

K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.