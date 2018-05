Vodca arménskej opozície Pašinjan: Vládu varoval pred nasadením vojakov

Neschválenie toho, aby viedol krajinu, podľa neho iba povzbudilo opozíciu, a ak vláda nasadí v Jerevane vojakov na potlačenie protestov, "všetci vojaci k nám prídu a pridajú sa k nám". Pašinjan už skôr v stredu avizoval, že on sám i jeho prívrženci budú pokračovať v protestoch proti vládnucej elite a v prejavoch občianskej neposlušnosti.

Na otázku agentúry Reuters, či parlamentu znovu navrhne svoju kandidatúru na úrad predsedu vlády, Pašinjan odpovedal v tom zmysle, že opozícia túto záležitosť posúdi, bude rokovať a rozhodne. Ak by parlament po prvom neúspešnom pokuse z 1. mája nezvolil premiéra ani po druhý raz, zákonodarný zbor by bol rozpustený a v Arménsku by sa konali predčasné voľby. V súvislosti s nimi Pašinjan pripustil, že v takom prípade by jeho hnutie Cesta von zvažovalo aj bojkot volieb. Súčasne však spresnil, že "teraz ťažko povedať, všetko závisí od konkrétnej situácie".

Pašinjan tiež uviedol, že dnešné akcie spočívajúce v blokáde ciest v Jerevane i v regiónoch boli čo do rozsahu bezprecedentné. Pod tlakom dvojtýždňových protestov odstúpil minulý týždeň z postu premiéra bývalý dlhoročný prezident Serž Sarkisjan. Urobil tak len niekoľko dní po tom, ako ho do novej funkcie zvolili poslanci parlamentu.

Sarkisjan bol arménskym prezidentom desať rokov, z tohto úradu odišiel začiatkom apríla, pretože ho už po dvoch funkčných obdobiach nemohol zastávať. Kritici tvrdili, že jeho presun do posilnenej funkcie premiéra mu mal umožniť vládnuť na neobmedzený čas.