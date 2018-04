Poľsko návrh Bruselu nepodporí: Sme proti spájaniu eurodotácií s demokratickými princípmi

Jacek Czaputowicz

VARŠAVA - Poľsko odmietne návrh Európskej únie, ktorý by odstrihol od európskych dotácií tie členské štáty, kde je podľa Bruselu ohrozená demokracia. V pondelok to pre tlačovú agentúru The Associated Press povedal poľský minister zahraničia Jacek Czaputowicz. Návrh označil za formu nespravodlivého politického nátlaku, ktorý by poškodil Poľsko.