Ochranári bijú na poplach: VIDEO Rusi vypustili na more plávajúci Černobyľ

Plavidlo nazvané Akademik Lomonosov budú najskôr presúvať cez Baltské more a okolo Škandinávskeho polostrova do prístavu Murmansk, kde vložia do jeho reaktorov jadrové palivo, informovala agentúra AP.

Samotné uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2019, a to v odľahlej arktickej oblasti pri pobreží Čukotky. Podľa údajov agentúry DPA má Akademik Lomonosov vyplávať smerom k určenému pôsobisku, ktorým je čukotský prístav Pevek, až v priebehu budúceho leta.

Po uvedení do prevádzky môže zásobovať elektrinou približne 200.000 ľudí. Ruský projekt plávajúcej jadrovej elektrárne vyvolal kritiku zo strany ochranárov, pričom ho medzinárodná organizácia Greenpeace označila za "plávajúci Černobyľ".