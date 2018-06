FOTO Pri Černobyle horel rádioaktívny les: Úrady upokojujú ľudí

Otvorený oheň z oblasti už nehlásili v stredu, lesný porast však ešte tlel na území o rozlohe okolo dvoch hektárov. Prvé informácie hovorili o požiari na území desiatich hektárov, ďalšie o zasiahnutí dokonca 12 hektárov územia. Červený les leží v tej časti ukrajinskej černobyľskej zóny, v ktorej je úroveň rádioaktivity najvyššia.

#Chernobyl fires today. I saw one this morning, then another even closer this afternoon. it's a hot and dry summer. Thoughts go out to the fire crews. pic.twitter.com/5jVEOB7Sbn

The fire inside the Chernobyl 'dead zone,' which is now part of Ukraine, started on Tuesday morning, when dry grass was ignited, local emergency services said in a statement. The wildfire subsequently reached a forest, where up to 10 hectares (24 acres) are now in flames. pic.twitter.com/evR0UIRkwy