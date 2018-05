Švajčiarska garda kráča s dobou: Kovové prilby nahradia plastovými z 3D tlačiarne

Vojaci pápežskej gardy touto inováciou získajú modernejší vzhľad i pohodlnejšiu súčasť uniformy, v ktorej hodiny stoja na stráži. Nová prilba je totiž ľahšia a lepšie sa v nej budú znášať horúčavy. Niektorí členovia gardy sa sťažovali, že pod načierno nalakovanými prilbami im na hlave vznikajú aj popáleniny. Nový model má preto odvetrávací otvor.

Veliteľ gardy Christoph Graf na margo novinky povedal, že "treba kráčať s dobou". Zdôraznil však, že každá inovácia musí mať svoje opodstatnenie. Dodal, že halapartne si Švajčiarska garda vyrábať z plastu nedá. Hovorca Švajčiarskej gardy Urs Breitenmoser spresnil, že nový model prilby sa nebude používať v nedeľu.

Podľa AP Švajčiarska garda teraz hľadá sponzorov, ktorí by financovali výrobu plastových prílb. Výroba jednej stojí 880 eur, čo je polovica ceny prilbice z oceľového plechu. Prototyp prilby predstavili pred nedeľnou prísahou nových členov Švajčiarskej gardy, ktorá sa koná raz ročne - 6. mája - v deň plienenia Ríma žoldniermi nemeckého cisára Karola V. v roku 1527. Tento rok sa k Švajčiarskej garde pridalo 32 nových členov.

Švajčiarska garda má 110 členov a pápeža chráni od 15. storočia. Vstúpiť do nej môžu len muži katolíckeho vierovyznania, a to vo veku od 19 do 30 rokov. Okrem toho musia zložiť sľub, že v pápežových službách budú najmenej dva roky.