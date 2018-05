FOTO Tragédia pri Prievidzi: Marián (†37) zišiel z cesty, osudný náraz, ostali po ňom dve deti

Nešťastie sa stalo vo štvrtok večer krátko pred 20-tou hodinou na ceste v katastri obce Sebedražie v okrese Prievidza. Ako opísala hovorkyňa trenčianskych policajtov Elena Antalová, podľa doterajších zistení k nehode došlo, keď 37-ročný Marián z okresu Prievidza jazdil na Seate Leon od Prievidze na obec Sebedražie. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel vľavo do protismeru mimo vozovku a narazil do brehu kanála a do stromu. Seat ostal po náraze prevrátený na streche. "Na následky zranení vodič podľahol priamo na mieste dopravnej nehody," doplnila Antalová.

Nebohému Mariánovi odoberú pri nariadenej súdnej pitve krv na zistenie, či pred jazdou pil alkohol alebo požil inú návykovú látku. Škoda bola predbežne vyčíslená na asi 2.000 eur. Havarovaný vrak policajti zaistili a bude podrobený expertíznemu skúmaniu. Rodina, priatelia a známi sa z tragédie nedokážu spamätať. Po Mariánovi ostala manželka a dvaja synovia.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. "Príčina a miera zavinenia tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zbytočne vyhasol ľudský život, je v štádiu vyšetrovania," uzavrela policajná hovorkyňa.