Vyšetrovanie chemického útoku v Sýrii sa komplikuje: V Dúme sa opäť strieľalo

DÚMÁ - Tím z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v stredu pravdepodobne nevstúpi do sýrskeho mesta Dúmá, aby vyšetril údajný chemický útok v tejto lokalite. S odvolaním sa na zdroje OSN o tom informovala agentúra Reuters. V utorok, pred misiou tímu OPCW, do Dúmá vstúpil tím bezpečnostnostných špecialistov OSN, uviedol Reuters.

Zdroje informované o aktivitách tímu OPCW medzičasom uviedli, že na stredu naplánovanú návštevu miesta údajného útoku chemických zbraní v meste Dúmá museli inšpektori OPCW odložiť po tom, ako bezpečnostný tím OSN hlásil, že v utorok v danej lokalite došlo k streľbe. Bližšie podrobnosti o streľbe sú nejasné, ale inšpektori OPCW posunuli svoju návštevu, ktorá sa mala uskutočniť v stredu, uviedli zdroje citované agentúrou Reuters.

Sýrsky veľvyslanec pri OSN v utorok vysvetlil, že tím OPCW bude môcť v meste Dúmá začať s hľadaním a zhromažďovaním faktov o domnelom útoku až po tom, ako bezpečnostní experti OSN vyhodnotia tamojšiu situáciu ako bezpečnú.

Zdroj OSN pre Reuters neuviedol, kedy by inšpektori mohli vstúpiť do Dúmy alebo či nadnes naplánovaná misia v Dúme bola odložená na neskôr. Tím inšpektorov OPCW pricestoval do Damasku uplynulý víkend.

Informáciu o tom, že 7. apríla bolo mesto Dúmá vystavené útoku chemickými zbraňami, zverejnil rad sýrskych proopozičných a západných médií, ako aj mimovládne organizácie vrátane sýrskych záchranárov z Bielych prílb, pričom zo zodpovednosť zaň obvinili sýrsky vládnuci režim a jeho spojencov - Rusko a Irán. Všetci obvinení však zodpovednosť rozhodne popierajú.

Reakciou na tieto podozrenia boli počas víkendu vzdušné údery Spojených štátov, Británie a Francúzska, ktorých terčom sa stali - ako napísal TASS - objekty vojenskej a civilnej infraštruktúry. Predpokladaný chemický útok v Dúme mal za následok zmenu vojenskej situácie z meste: protivládni povstalci, ktorí Dúmu dovtedy ovládali, totiž súhlasili, že odovzdajú kontrolu nad mestom vládnym silám.

Spojené štáty už v pondelok obvinili Rusko, že medzinárodným inšpektorov OPCW bráni vo vstupe do Dúmy. USA tiež vyslovili podozrenie, že Rusi a Sýrčania mohli manipulovať s dôkazmi na mieste predpokladaného útoku.

Moskva tieto obvinenia odmietla a uviedla, že odklad v príchode inšpektorov OPCW spôsobili dôsledky víkendových vzdušných úderov trojkoalície - Británie, Francúzska a USA - na vládne ciele v Sýrii.