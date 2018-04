VIDEO Dráma na palube: Výbuch počas letu, lietadlo muselo núdzovo pristáť, jeden mŕtvy

Poškodené lietadlo typu Boeing 737 núdzovo pristálo vo Filadelfii, odkiaľ následne hlásili jedného kriticky zraneného cestujúceho. Podľa predstaviteľa miestnych hasičov ďalším siedmim osobám ošetrili poranenia menšieho rozsahu.

Spoločnosť Southwest Airlines uviedla, že v lietadle sa nachádzalo 143 cestujúcich a päťčlenná posádka. Väčšina osôb na palube dokázala po pristátí samostatne vystúpiť.

Predstavitelia Federálnej leteckej správy zatiaľ nedokázali vysvetliť, čo konkrétne sa stalo počas letu, podľa vyjadrení cestujúcich sa však náhle ozval silný hluk a zo stropných priečinkov vypadli kyslíkové masky. Po pristátí zdravotníci použili defibrilátor, aby pomohli jednej zo žien, ktorú vyniesli von, ďalšie podrobnosti o jej stave však neboli bezprostredne známe.

Marty Martinez, jeden z cestujúcich, zverejnil ešte počas letu na sociálnych sieťach informáciu, že v lietadle "vybuchlo okno" a pripojil aj fotografiu, na ktorej vidno poškodené okno lietadla.

Video: Southwest Airlines' plane makes emergency landing in Philadelphia after an engine explosion caused damage to the plane. At least one person was injured in the incident. pic.twitter.com/v6owLDM2gM