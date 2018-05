Ďalšie problémy aerolínií, ktorým vybuchol motor lietadla: VIDEO Z pohľadu na okno mrazí

CLEVELAND - Let číslo 957 spoločnosti Southwest Airlines z Chicaga do New Jersey musel približne po dvoch hodinách nútene pristáť na medzinárodnom letisku v Clevelande. Podľa agentúry AP neboli hlásené žiadne zranenia, príčinou predčasného pristátia bolo prasknuté okno. Cestujúci zábery zverejnili na sociálnej sieti.

Pred dvoma týždňami pristál núdzovo vo Filadelfii let tej istej spoločnosti na linke z New Yorku do Dallasu. Odtrhnutý kryt motora vtedy rozbil okno a vážne zranil jednu z cestujúcich, ktorá po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla.

Povinné kontroly motorov lietadiel podobných tomu, ktorého poškodenie spôsobilo smrteľnú nehodu pred dvoma týždňami, už nariadili európske a americké civilné orgány. Štvrtá najväčšia americká letecká spoločnosť odhaduje, že ju súčasný prepad predaja bude stáť 50 až 100 miliónov dolárov (cca 42 až 84 miliónov eur).

Podľa oznámenia Southwest Airlines, z ktorého cituje agentúra AP, bolo lietadlo v Clevelande po dnešnom núdzovom pristátí odstavené a prejde prehliadkou. Tamojší zamestnanci hľadali náhradné lety pre všetkých 76 cestujúcich na Newark. Momentálne zostáva nejasné, prečo sa okienko rozbilo.