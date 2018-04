Zuckerberga vypočúval Senát: VIDEO Facebook pripravuje novú verziu, má to však háčik

WASHINGTON - Šéf Facebooku Mark Zuckerberg sa na utorkovej spoločnej schôdzi právneho a obchodného výboru Senátu Spojených štátov ospravedlnil za to, že spoločnosť nedokázala zaistiť bezpečnosť osobných dát užívateľov. Vyhlásil tiež, že ak by ľudia nechceli reklamy, ktoré Facebook cieli na základe ich osobných informácií a záujmov, museli by za to platiť. Dodal ale, že vždy bude možnosť využívať bezplatnú verziu facebooku.

"Bola to moja chyba, ospravedlňujem sa. Ja som spustil facebook, ja ho prevádzkujem a ja som zodpovedný za to, čo sa tu deje," povedal senátorom Zuckerberg. V úvodnom prejave, ktorý bol v predstihu zverejnený už v pondelok, zdôraznil, že Facebook podniká niekoľko krokov, aby sa podobný prípad, akým je škandál britskej firmy Cambridge Analytica, už neopakoval. Firma Cambridge Analytica neoprávnene získala prístup až k 87 miliónom dát používateľov, údaje potom využila na podporu volebnej kampane prezidenta Donalda Trumpa.

"Teraz je zrejmé, že sme neurobili dosť pre to, aby tieto nástroje nemohol niekto zneužiť. To platí pre falošné správy, cudzie zasahovanie do volieb a prejavov nenávisti, ako aj ochrany súkromných údajov. Nevnímali sme našu zodpovednosť dostatočne komplexne, a to bola veľká chyba. Bola to moja chyba a je mi to ľúto," uviedol Zuckerberg pred približne 44 členmi amerického Kongresu.

Ovplyvňovanie volieb

Facebook sa o tom, že Cambridge Analytica neoprávnene získala dáta užívateľov, dozvedel v roku 2015. Prípad ale americkej Federálnej komisii pre obchod (FTC) facebook neohlásil, povedal Zuckerberg. Následne dodal, že túto kauzu nepovažoval za porušenie dohôd medzi Facebookom a FTC.

Na otázku, prečo vtedy žiadne kroky proti analytickej spoločnosti prevádzkovateľ sociálnej siete nepodnikol, Zuckerberg povedal, že britská firma vtedy nemala na facebooku žiadny profil a nevyužívala ani reklamu. "Nebola možnosť, ako ju zablokovať," povedal.

Neskôr vyhlásil, že Cambridge Analytica, jej materská spoločnosť SCL a ani žiadne ďalšie firmy s ňou spojené si už nemôžu zriadiť profil na facebooku. Na otázku, či sú takto postihovaní aj zamestnanci firmy s ich súkromnými účtami, odpovedal, že nie.

Zuckerberg tiež povedal, že jeho spoločnosť spolupracuje s osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom vo veci zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a predpokladá, že bude predvolaný. Podľa neho nie je vylúčené, že osobné údaje získané spoločnosťou Cambridge Analytica mohla použiť agentúra Internet Research Agency (IRA) so sídlom v Petrohrade a prepojená na Kremeľ, ktorá mala viesť dezinformačnú kampaň zameranú na ovplyvnenie prezidentských volieb.

Bezpečnosť dát

Senátori od Zuckerberga chcú vysvetliť, ako sociálna sieť dbá o bezpečnosť dát svojich užívateľov. Senátor Bill Nelson, ktorý je v obchodnom výboru vedúcim predstaviteľom demokratov, sa Zuckerberga opýtal, či bude musieť platiť za to, aby nebol príjemcom cielenej reklamy.

"Budem musieť platiť, aby ste mi nič s využitím mojich dát neposielali?" spýtal sa Nelson. "Áno, pán senátor," odpovedal šéf Facebooku. Uviedol tiež, že spoločnosť bude musieť pripraviť obchodný model facebooku bez reklám. Dodal však, že vždy bude verzia, ktorá bude zadarmo. Na mysli tým mal súčasný model facebooku, ktorý na cielených reklamách zarába.

Zuckerberg napriek škandálom, ktorým spoločnosť čelí, považuje sociálnu sieť za bezpečnú. "Facebook je bezpečný. Sám ho používam. Moja rodina ho používa a rovnako tak aj ľudia, ktorých mám rád a na ktorých mi záleží," povedal.