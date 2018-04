Česi odhalili tabu v mrazivých spovediach: Týraní vlastnými ženami, zvažovali samovraždu

Autentický dokument Z lásky nenávist vyprodukovaný pre Českú televíziu, ktorý mapuje skutočné osudy štyroch mužov týraných vlastnými ženami, zachytáva šokujúce priznania o násilí, o ktorom nikto netušil.

Takmer 28 rokov života s tyrankou

„Vysávala a zhodila mi veci zo sedačky. Tak jej hovorím: Čo to robíš? A ona, že to tu nebude! Ako držala ten vysávač, tak na mňa zaútočila a rozsekla mi čelo. Deťom povedala, že to nespravila, že som na tú rúrku narazil hlavou sám,“ opisuje týranie jeden z mužov, ktorý to v tichosti trpel takmer 28 rokov manželstva. Žena ho tiež slovne a fyzicky napádala. Muž sa dodnes otriasa z toho, ako ho brutálne zhodila zo schodov a napadla ho nožom či sekerou. Jeho manželka to pred políciou, s pomocou detí, všetko poprela. Nakoniec bol on sám odsúdený za nepravdivú výpoveď pred súdom na 5-mesačný trest s odkladom 14 mesiacov.

VÝZVA: Ak ste zažili alebo zažívate podobné týranie, napíšte nám do redakcie na tipy@topky.sk

Milana držala v strachu, že príde o vlastné deti

Za 14 rokov manželstva si toho veľa vytrpel. Žena mu o hlavu rozbila tanier a vyhrážala sa mu, že ho v spánku podreže. Keď sa zotavoval po autonehode a čakal na operáciu zranenej tváre, manželka ho zozadu napadla a snažila sa mu dať päsťou do zafixovanej brady. „Tak som ju odstrčil a ona mi dala tanierom po hlave. Na všetko sa pozerali deti,“ povedal.

Týraný Milan (50)

Milan v dokumente priznal, že najhoršie na tom bolo, že okrem zabitia sa mu vyhrážala aj tým, že ak sa ich manželstvo rozpadne, už nikdy neuvidí svoje deti. Preto mlčal. Bál sa, že príde o to posledné, čo na svete miluje – o svoje deti. „Niekedy za mnou pribehla a dala mi facku. Potom druhú a čakala, že jej to vrátim. Ja som jej to ale nevrátil, tak nabehla a urobila to tretíkrát. A keď som ju odstrčil, tak všade rozprávala, že ju bijem a som násilník,“ spomínal tyranizovaný muž v rozhovore pre Blesk Zprávy. Roky o domácom pekle mlčal. Povedal, že často hrával futbal a utekal z domu. „Keď sa dalo, tak som doma nebol. A vždy, keď som sa vracal, myslel som na to, čo zase bude, a akú bude mať náladu,“ priznal Milan.

Dokumentaristka vidí najväčší problém v dôveryhodnosti. Týranie mužov ženami spochybňuje aj samotná polícia. „Chceme, aby bola pomoc obetiam v týchto situáciách účinnejšia. Z výpovedí tých mužov sme sa často dozvedeli, že keď prišli vypovedať na intervenčné centrum alebo zavolali na políciu, málokto uveril tomu príbehu, že žena, často s malou telesnou váhou, dokázala spáchať taký brutálny útok, kde išlo o život,“ povedala.

Prečo muži trpia v tichosti?

Kovářová priznala, že ju prekvapil počet mužov, ktorí sa na výzvu Českej televízie prihlásili. Bolo ich vyše šesťdesiat. Povedala, že muži sa boja o svojom probléme hovoriť. „Majú v sebe blok nazývaný syndróm dvojitých zavretých dverí.“ Vysvetlila, že prvým problémom zvyčajne býva, že si musia sami pred sebou priznať, že sa stali obeťami domáceho násilia. Problém číslo dva je ten, že svoje partnerky musia označiť za agresorov a priznať, že za ich konanie nemôžu.

Samovražedné myšlienky

Dokumentaristka povedala, že všetky obete spájala jedna vec. Všetci muži v dokumente si chceli siahnuť na život. „Jeden z nich si dokonca sadol do auta, vzal si nôž a chcel sa tam zabiť.“ Zdôraznila, že toto tvrdenie sa do sfilmovanej podoby nedostalo.

Scenáristka Kateřina Kovářová

Z časti za to môže aj rafinovanosť žien

Kovářová si myslí, že ženy dokážu byť rovnako agresívne ako muži. Tvrdí, že nežné pohlavie je veľmi rafinované, a niektoré ženy to vedia využiť vo svoj prospech. „Ženy sú veľmi rafinované, ako toho muža týrať a nedať mu to najavo,“ povedala s tým, že domnienka, že ženy nie sú tak brutálne, nie je pravdivá. Priznala, že v čase natáčania sa dokonca hanbila za to, že je ženou. Uviedla, že do kastingu sa sa prihlásili aj tri ženy, ktorých synovia spáchali samovraždu, ku ktorej ich viedlo domáce násilie ich partnerky.

Týranie mužov na Slovensku

Psychológa Františka Skokana sme sa opýtali, ako je s týraním mužov ženami u nás. Skokan povedal, že na toto týranie sa možno pozrať z dvoch uhlov. „Z teoretického pohľadu mohlo ísť aj o sadomasochistické spolužitie, ktoré je obom partnerom v určitých situáciách vyhovujúce, a to dáva aj odpoveď na ďalšie otázky, prečo o tom muži nehovoria,“ povedal s tým, že vtedy nemožno hovoriť o obeti.

Skokan vysvetlil, že ak by išlo naozaj o obeť, tak väčšinou obete nehlásia toto správanie z dôvodu strachu, že ich okolie zavrhne. Podľa jeho názoru sa okolie na týraných mužov ženami môže dívať ako na "uchýlakov". Rovnako môžu byť nepochopení aj z toho dôvodu, že to ďalej trpia. Nie je tiež vylúčené, že okolie nadobudne presvedčenie, že toto správanie berú ako normálne, pretože v ňom vyrastali, žili a žijú. „Treba zdôrazniť, že príliš pasívne konanie a správanie vyvoláva z druhej strany agresivitu, čo môže vyústiť aj do týrania blízkej osoby, a pritom nezáleží na pohlaví,“ dodal Skokan.

Na základe výskumu Asociácie pracovníkov intervenčných centier je v Česku obeťou domáceho násilia každá šiesta žena a každý dvadsiaty muž. Výskum tiež ukázal, že takmer polovica mužov aj žien niekedy prišla do styku s domácim násilím buď z pozície obete, násilníka, svedka, alebo osoby, ktorá sa o ňom dozvedela z počutia.