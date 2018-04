Priateľka z pekla ide do basy: FOTO Útla dievčina (22) urobila frajerovi zo života nočnú moru

Jordan Worthová

LUTON - Angličanka Jordan Worthová, ktorá dobrovoľne pomáhala opusteným zvieratám a zbierala peniaze pre deti v Afrike, akosi stratila ľudskosť, keď išlo o jej vlastného priateľa. Muža trápila hladom, polievala ho horúcou vodou, bodala ho nožom a navyše mu bránila v kontakte so svojimi priateľmi a rodinou. Za všetky ohavnosti, ktoré na ňom napáchala, ju súd poslal do väzenia na sedem a pol roka. Informoval o tom portál The Mirror.