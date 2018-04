FOTO Údajný chemický útok v Sýrii: Utrpenie, ktoré sa nedá ospravedlniť, desiatky mŕtvych

"Mnohé z obetí boli ženy a deti a vykazovali príznaky zhodné so symptómami, aké sú pri nadýchaní sa jedovatého plynu," uviedla organizácia v nedeľu vo svojom vyhlásení. "Z príznakov, ktoré sa prejavili u obetí, možno uviesť cyanózu - čiže modré sfarbenie kože a sliznice -, penu na ústach, podráždenie očnej rohovky a silný zápach po látke podobnej chlóru," spresňuje záchranársky zväz UOSSM, ako ho cituje agentúra DPA.

"Očakáva sa, že počet obetí stúpne hodne nad stovku. Tímy sýrskej civilnej obrany majú totiž v dôsledku nepretržitého bombardovania Dúmy mimoriadne sťaženú prácu pri hľadaní obetí," zdôvodňujú sýrski záchranári.

Sýrski povstalci obviňujú vládne sily, že v sobotu zhodili na civilistov v meste Dúmá vo východnej Ghúte neďaleko hlavného mesta Damask barelovú bombu s obsahom jedovatých chemikálií.

Sýrska vláda však popiera, že by bola podnikla nejaký chemický útok. Vyhlásila, že militanti z koalície islamistických milícii Džajš al-islám (Armáda islamu) v Dúme sú na pokraji porážky a preto šíria takéto falošné správy. Americké ministerstvo zahraničných vecí reagovalo tvrdením, že ak došlo k použitiu chemikálií pri útoku, zodpovedné by za to malo byť Rusko.

Podľa Sýrsko-americkej zdravotníckej spoločnosti (SAMS) bomba s obsahom chlóru zasiahla v Dúme nemocnicu a druhá bomba, ktorá podľa SAMS obsahovala "zmiešané látky" vrátane nervových, zasiahla neďalekú budovu.

Sýrska monitorovacia ľudskoprávna organizácia SOHR v sobotu ešte pred údajným chemickým útokom informovala, že sýrska vláda s podporou Ruska zintenzívňuje letecké a delostrelecké útoky na mesto Dúmá - poslednú izolovanú oblasť, ktorá je na území východnej Ghúty ešte doposiaľ ovládaná opozíciou. Armáda už pred týždňom vyhlásila vo východnej Ghúte víťazstvo nad protivníkmi a svoje úspechy v celej tejto obliehanej oblasti chce teraz zavŕšiť práve v Dúme.

Rusko obvinenia odmieta

Rusko v nedeľu odmietlo tvrdenia, že jeho spojenci v sýrskej armáde zaútočili deň predtým chemickými zbraňami na mesto Dúmá. Píše o tom agentúra TASS. Dúmá leží neďaleko sýrskej metropoly Damask a je poslednou izolovanou oblasťou, ktorú ešte doposiaľ na území východnej Ghúty ovládajú opoziční bojovníci.

"Obvinenia, že sýrske ozbrojené sily zhodili na Dúmá barelovú bombu s obsahom chlóru, sú dielom takzvaných nezávislých mimovládnych organizácií, medzi ktoré patria aj Biele prilby, všeobecne známe svojimi vymyslenými správami," povedal podľa štátnej ruskej tlačovej agentúry TASS veliteľ ruských jednotiek v Sýrii generálmajor Jurij Jevtušenko.

"Ostro odmietame túto informáciu a potvrdzujeme, že keď bude Dúmá oslobodená od militantov, sme pripravení vyslať tam ruských špecialistov na rádioaktívne, chemické a biologické látky, aby zozbierali údaje, ktoré potvrdia, že tieto vyhlásenia sú vyfabrikované," dodal generál. Jevtušenko je veliteľom Ruského strediska pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii, napojeného na ruské ministerstvo obrany.

Vatikán chemický útok odsúdil

Použitie chemických zbraní proti civilistom nie je nikdy prípustné, povedal v nedeľu pápež František, čítajúc mimoriadnu výzvu určenú pre Sýriu. "Zo Sýrie prichádzajú strašné správy o bombardovaní s desiatkami obetí... správy o mnohých ľuďoch zasiahnutých účinkami chemických látok obsiahnutých v bombách," uviedol ďalej najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi. Z jeho prejavu cituje agentúra DPA.

"Neexistuje dobrá alebo zlá vojna - a nič, nič nemôže ospravedlniť použitie takýchto vražedných prostriedkov proti neozbrojeným ľuďom a obyvateľstvu," dodal pápež v rámci nedeľnej bohoslužby na rímskom Námestí sv. Petra. Pápež apeloval na vysokých politických a vojenských predstaviteľov, aby "si vybrali inú cestu - cestu rokovaní, čo je jediná cesta, ktorá môže priniesť mier".