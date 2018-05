Šokujúci český dokument o zneužívaní v cirkvi: VIDEO Znásilnil ma kňaz, nikto mi nepomohol

PRAHA - Český portál zverejnil šokujúcu spoveď rádovej sestry. Dokument Kostelnice odhaľuje príbeh Petry, ktorú mal farár v minulosti štyrikrát znásilniť. Ten, kto mal byť zasväteným pannám oporou, ich zradil. Petra sa rozhodla po rokoch prehovoriť. Inšpiráciou pre ňu bola kampaň Me Too. Dodnes trpí posttraumatickou poruchou, bojí sa mužov a zanevrela na cirkev i Boha.

Ženy, ktoré sa rozhodli zasvätiť svoj život Bohu ako rádové sestry, by mali nájsť duchovnú oporu vo svojom farárovi. Dokument Šárky Kabátovej a Ondřeja Boja zo serveru Lidovky.cz Kostelnice zachytáva spoveď Petry P., ktorá odhalila šokujúce praktiky ich farára Erika T.

Od začiatku bol manipulatívny

Podľa Petriných slov bol farár od začiatku typ, ktorý vyvíja nátlak. "Ja som vedela, že je to manipulatívny človek. Vedela som, že je dosť možné, že ma bude do niečoho nútiť. Do nejakého štýlu duchovného života, ale že by to došlo až tam, kam to došlo, to som netušila," povedala v dokumente Petra, ktorá už prehovorila pred súdom.

Petra dokázala o udalostiach prehovoriť až po niekoľkých rokoch. Trpí silnou posttraumatickou stresovou poruchou. Inšpiráciou sa pre ňu stala kampaň Me Too a príbehy, ktoré v nej odzneli. Petra zároveň dúfa, že jej príbeh pomôže aj ostatným ženám a mužom. Petru nevychovávali od malička k viere, k nej sa dostala až v priebehu dospievania. Odvtedy žila iba pre cirkev.

Štyrikrát ma znásilnil

Farára zaregistrovala už ako -násťročná, pravidelne ho začala stretávať až v roku 2002, kedy bol ich miestnym biskupom vymenovaný za spirituála. "Po smrti mojej matky v roku 2007 na mňa začal tlačiť, aby som vstúpila do ich farnej komunity," povedala Petra o začiatkoch s tým, že si okolo seba združoval ženy a dievčatá. "Celé to bolo založené na kulte jeho osobnosti."

Petru začal nenápadne obťažovať v zákristii. Pýtal sa jej, kde býva, čo robí po večeroch, či býva sama, ako rieši vlastnú sexualita a podobne. Začal ju obchytkávať a sexuálny nátlak trval rok a štvrť. "Nevedela som, čo mu mám povedať," povedala Petra, ktorá mu potom poslala smsku, že chlapa na sex nepotrebuje. Bohužiaľ, neskončilo to len týmto. Prikázal jej, aby mu opisovala, ako sa uspokojuje, nakoniec aj pred webkamerou. Farár mal neskôr Petru štyrikrát znásilniť. "Nedokázala som sa brániť, mala som úplne stuhnuté telo," hovorí Petra v dokumente.

Do bytu ho pustila štyrikrát

Podľa Petry aj podľa súdu využíval svoje postavenie kňaza. Prvýkrát jej doniesol obraz, pri ktorom jej ukazoval, ako sa modliť a obchytkával ju. "Bolo to zvrátené," uviedla Petra. "Nedokázala som sa brániť, čo dnes vôbec nedokážem pochopiť. Hrozne som sa hanbila za to, že som v rámci sexuálneho násilia zažila orgazmus," dodala. Nemohla to nikomu z cirkvi povedať, lebo sa bála, že jej neuveria a vyhlásia ju za blázna, lebo tak sa to v cirkvi robí. Toto sa opakovalo niekoľkokrát. "Cítila som sa, akoby som bola oddelená od svojho tela."

Po nepríjemných skúsenostiach Petra na cirkev a inštitúciu zanevrela a prestala veriť aj v Boha. Nikto jej vraj nedokázal pomôcť a z rehole ju vyhodili. Teraz sa učí znovu žiť a žiť lepšie. "V cirkvi sú tendencie umlčovať obete sexuálneho násilia. Hlavne, aby sa o tom nedozvedela verejnosť," povedala v dokumente. Odsúdený nútil obete, aby ho uspokojovali, pred súdom Erik tvrdil, že "on prináša obeť, aby ju nenechal napospas jej samej, nikomu druhému, ani satanovi".

Farár je za mrežami, všetko popiera

Počas rozprávania o traumatizujúcej skúsenosti sa Petra celý čas chvela a dostávala tzv. flashbacky, stavy, ktoré v nej vzbudzovali pocity, akoby sa to znova opakovalo. Priblížila okolnosti sexuálneho nátlaku zo strany bývalého farára Erika T. Ten si momentálne odpykáva trest vo väznici s dozorom. Vo výkone trestu je za pohlavné zneužitie dvoch mladistvých osôb a za sexuálny nátlak u troch dospelých žien.

Celú kauzu odštartovala práve Petra, ktorá o správaní farára Erika informovala políciu. K znásilneniam Petry došlo v priebehu roku 2013. Dnes už bývalý rímskokatolícky farár však tieto udalosti popiera, v dokumente však odmietol vystúpiť. S autormi dokumentu si písali listy, no záver bol rovnaký. V októbri 2016 ho odsúdili na tri roky väzby a na päť rokov zákazu činnosti, pri ktorej by prišiel do styku s mladistvými. Pôvodne mu hrozilo až desať rokov. Koncom apríla mal byť farár prepustený na slobodu.

Dokument mal premiéru minulý štvrtok v rámci medzinárodného filmového festivalu Academia Film Olomouc.