Putin dostal významné pozvanie od Trumpa: Vyrieši stretnutie napäté vzťahy mocností?

Donald Trump

WASHINGTON - Biely dom pripadá do úvahy ako jedno z miest, kde by sa potenciálne mohlo konať stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Uviedla to Trumpova administratíva. Pokiaľ by sa schôdzka uskutočnila, bola by to prvá návšteva ruského prezidenta vo Washingtone za viac než desaťročie.