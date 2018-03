VIDEO Požiar v obchodnom dome zobral životy piatich ľudí: Ohnivá pasca, ľudia skákali z okien

Ďalších 30 osôb, vrátane neplnoletých, utrpelo zranenia. Požiar vypukol na štvrtom poschodí budovy v centre mesta, ktoré sa nachádza 3000 kilometrov východne od Moskvy. Podľa miestnych médií boli deti v čase vypuknutia požiaru v kine. Niekoľko ľudí údajne vyskočilo von z okien budovy.

Príčina požiaru nie zatiaľ známa. Hoci ruský Vyšetrovací výbor najprv informoval, že v plameňoch zahynuli štyri deti, podľa posledných informácií výboru prišli o život tri ženy, muž a dieťa.

Video obsahuje grafický materiál

There is a fire in a mall in Kemerovo, Siberia and people jumping from the windows :( pic.twitter.com/a4DMqdPQNS