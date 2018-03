Horiace obchodné centrum sa zmenilo na pascu: Uväznené deti sa telefónmi lúčili s rodičmi

Požiar centra Zimňaja višňa prepukol v nedeľu a uhasiť sa ho viac-menej podarilo až dnes po 17 hodinách. Záchranári sa pustili do rozoberania trosiek v pátraní po nezvestných. "Hasiči ešte polievajú vodou tlejúce konštrukcie, aby nepripustili opätovné rozdúchanie plameňov," uviedol hovorca záchranného štábu. Podľa agentúry TASS sa však požiar v zničenom objekte znova rozhorel a stúpa z neho dym.

O príčinách nešťastia, jedného z najtragickejších po rozpade Sovietskeho zväzu, ruské médiá zatiaľ len špekulujú. Hovorí sa o poruche v elektroinštalácii alebo o neopatrnom nakladaní s otvoreným ohňom. V jednom z kín obchodného centra deti zapaľovali sviečky pri víkendovej slávnosti. Najviac obetí si oheň vyžiadal práve v horných poschodiach, kde bolo niekoľko kinosál plných maloletých. Dve kiná z troch sa v dôsledku požiaru prepadli zo štvrtého poschodia na tretie. Počet detských obetí zatiaľ polícia neupresnila.

"Všetkých vás milujem"

Rostislav Antonov z organizácie Občianska patrola opísal tragédiu takto: "Temná hala, dym, zamknuté dvere a posledný telefonát mame. Povedať tie najdôležitejšia slová: "Mami, povedz všetkým, že som ich milovala"."

Maria Morozovová (13) poslala svojmu príbuznému správu: "Sme v ohni". A potom ďalšiu, v ktorej napísala: "Zdá sa, že toto je moja rozlúčka." Predpokladá sa, že zomrela.

Podľa ruského portálu lenta.ru je jednou z obetí aj 11-ročná Viky Pochankinová, ktorá išla do kina so svojimi spolužiačkami a učiteľkou. Svojej tete podľa The Evening Standard ešte stihla zatelefonovať: "Všetko horí. Dvere sú zablokované. Nemôžem vyjsť von. Nemôžem dýchať."

Jej teta Jevgenija sa snažila neteri poradiť, aby si vyzliekla šaty a zakryla nos. "Teta, povedz celej mojej rodine, že ju milujem. Povedz, mamičke, že som ju ľúbila...," odkázala Viky prostredníctvom svojej tety.

Podľa príbuznej sa práve začali školské prázdniny a do kina sa vybrala takmer celá trieda. Približne desať žiakov sprevádzali dvaja-traja dospelí a učiteľka. Dospelí však nechali deti v kine a odišli nakupovať, takže prežili.

Video nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a ľudí s citlivou povahou!

Medzi detskými obeťami je aj jedenásťročná príbuzná gubernátora Kemerovskej oblasti Amana Tulejevová. Úrady sľúbili zaplatiť pohreby, ako aj vyplatiť rodinám obetí po milióna rubľov (cca 7085 eur).

Ľudia zhoreli v pasci

Obchodno-zábavné centrum bolo prerobené z bývalej fabriky postavenej počas sovietskej éry a mnohí ho opisujú ako spleť chodieb, v ktorých je ťažké vyznať sa. Miestny poslanec Anton Gorelkin zo strany Jednotné Rusko povedal, že sa pri požiari nespustili žiadne hlásiče, núdzové dvere boli zablokované a hasiace systémy nefungovali.

"Je to hrozné. Je veľmi ťažké nájsť slová a hovoriť o deťoch, ktoré boli spálené zaživa. Desiatky životov sú stratené a je veľmi pravdepodobné, že sa nájde ešte oveľa viac tiel. Je nesmierne dôležité otvorene hovoriť o tom, čo sa stalo a prečo. Ľudia, ktorí sú vinní, musia byť potrestaní. Verím, že tí, ktorých vrecká sa naplnili miliónmi z tohto nákupného centra, vedeli, že jedného dňa budú tieto peniaze páchnuť krvou. Nech bola príčina požiaru akákoľvek, či už hra detí alebo podpaľačstvo, alebo niečo iné, nič z toho nespôsobilo smrť. Bolo to totálna absencia funkčných poplašných zariadení a hasiacich prístrojov. Zamknuté požiarne východy, ktoré zmenili nákupný dom na pascu. Deti, ktoré zomreli vedľa východu. Vedeli, kam bežať, išli správnym smerom, ale dvere boli zamknuté," uviedol rozhorčený Gorelkin.

Zatiaľ identifikovali telá pätnástich mŕtvych, v mnohých prípadoch bude podľa agentúry Interfax potrebné vykonať analýzu DNA. Telá mnohých ľudí sa zatiaľ nepodarilo vyslobodiť z trosiek, šanca na nájdenie preživších je podľa hasičov nulová. Agentúra Interfax napísala, že požiar zrejme vznikol v miestnosti s detskou trampolínou, kde niektoré z detí zapálilo molitan. Od neho sa oheň bleskurýchlo rozšíril ďalej.