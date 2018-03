Škandál britskej firmy sa prehlbuje: Zameral sa na ňu vyšetrovateľ FBI, šéf Facebooku sa kajá

NEW YORK - Spoločnosť Facebook sa dostala v posledných dňoch do stredu pozornosti amerických a európskych vyšetrovateľov kvôli odhaleniam, že britská firma Cambridge Analytica neoprávnene využila dáta desiatok miliónov užívateľov sociálnej siete na tvorbu profilu amerických voličov. Projekt mal prispieť k zvoleniu Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Škandál sa už stal predmetom záujmu aj Roberta Muellera, zvláštneho vyšetrovateľa FBI, pátrajúceho po ruskom zasahovaní do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Súčasnú mediálnu smršť okolo Cambridge Analytica, zaoberajúcej sa využitím digitálnych dát na predvolebné kampane, spustili minulý týždeň reportáže The Guardian a The New York Times, podľa ktorých firma tajne získala údaje o desiatkach miliónov užívateľov.

Využila na to osobnostný kvíz vytvorený akademikom Alexandrom Koganom, ktorý s ňou spolupracoval. Do jeho aplikácie sa zaregistrovalo okolo 300-tisíc užívateľov, pravidlá Facebooku ale do roku 2016 umožňovali aplikáciám voľný prístup aj k údajom o všetkých priateľoch prihlásených osôb.

Podľa Facebooku osobné dáta užívateľov najprv v súlade s pravidlami zhromažďoval profesor Kogan z vedeckých dôvodov. Zhromaždené informácie sa ale dostali k tretím osobám, vrátane firmy Cambridge Analytica, čo regulám Facebooku odporuje.

Sídlo Cambridge Analytica v Londýne.

Muellerovo pátranie

Vyšetrovateľ FBI Robert Mueller sa podľa televízie ABC v posledných týždňoch snaží zistiť, aké boli vzťahy medzi britskou spoločnosťou a republikánskym Národným výborom, najvyšším administratívnym orgánom Trumpovej strany. Muellerov tím už vraj v tejto súvislosti vypočul niekoľko počítačových expertov Trumpovho volebného tímu.

Kontakt s pracovníkmi spoločnosti Cambridge Analytica nadviazal v júni 2016 pracovník Trumpovho štábu Brad Parscale, ktorého firme londýnska spoločnosť ponúkla svoje služby, uviedla ABC. Traja zamestnanci spoločnosti Cambridge Analytica sa potom presídlili do texaského San Antonia, kde sa ich počet do augusta zvýšil na trinásť.

Robert Mueller

Skupina sa rozdelila na tri tímy, ktoré sa zaoberali spracovaním dát, výskumom a marketingom. V septembri sa Parscale premiestnil spolu s jedným pracovníkom firmy Cambridge Analytica do newyorskej Trump Tower. Informácie o voličoch sa spracovávali v rámci takzvaného projektu Alamo, na ktorom sa podieľali členovia republikánskeho Národného výboru, ľudia z Trumpovho volebného štábu, zamestnanci firmy Brada Parscalea a spoločnosť Cambridge Analytica, uvádza ABC.

Muellerov tím sa zaujíma o to, ako boli dáta zhromažďované a využité a ako bol výsledok ich spracovania zacielený na štáty kriticky dôležité vo volebnom procese. Hovorca Trumpovho volebného štábu televízii ABC povedal, že partnerom pri využívaní voličských dát bol pre prezidenta republikánsky Národný výbor, nie Cambridge Analytica. "Využitie dát Národného výboru bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré volebný štáb urobil. Tvrdenie, že dáta podporujúce víťazstvo v roku 2016 boli získané z iného zdroja, je falošné," uviedol hovorca.

Ospravedlnenie Marka Zuckerberga

Šéf firmy Facebook Mark Zuckerberg rád predstúpi pred poslancov amerického Kongresu v kauze londýnskej konzultačnej firmy Cambridge Analytica, ktorá neoprávnene získala informácie o 50 miliónoch užívateľov obľúbenej sociálnej siete. Zuckerberg to v stredu povedal v rozhovore pre televíziu CNN. "Pošleme tam osobu, ktorá sa najlepšie vyzná v tom, čo chce Kongres zistiť. Keď to budem ja, pôjdem tam rád," povedal americký podnikateľ.

Priznal, že spoločnosť Facebook pochybila a sľúbil zvýšiť kontrolu prístupu internetových vývojárskych firiem k užívateľským dátam. "Je to veľká strata dôvery a je mi naozaj ľúto, že sa to stalo. Chrániť dáta ľudí je naša základná zodpovednosť," komentoval Zuckerberg škandál. Otázkou podľa neho teraz nie je, či by jeho firma mala byť vystavená silnejším reguláciám; ide vraj skôr o to, ako to najlepšie vykonať.

Mark Zuckerberg

Zuckerberg nespresnil, akých chýb sa jeho ľudia dopustili, ale za škandál sa výslovne ospravedlnil. Vyhlásil, že spoločnosť Facebook vykoná kontrolu všetkých aplikácií fungujúcich na jej platforme a poskytne užívateľom nástroj, ktorý im uľahčí blokovať prístup k ich privátnym dátam.

Podľa agentúry AP sa kongresmani pri plánovanom vypočutí budú pýtať, či ruskí agenti mohli pred prezidentskými voľbami v USA manipulovať Zuckerbergovou sociálnou sieťou. Zuckerberg v stredajšom rozhovore pre časopis Wired povedal, že jeho firma nenašla žiadne spojenie medzi spoločnosťou Cambridge Analytica a ruskou Agentúrou pre výskum internetu, ktorá vyrába demagogické a nepravdivé informácie a šíri ich do sveta.

Pofidérne prakticky britskej firmy

Britská spoločnosť Cambridge Analytica, ktorá sa venuje zberu a analýze dát, sa popri kampani na podporu terajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa tajne zúčastnila volebných kampaní po celom svete, okrem iného aj v Českej republike. Na nahrávkach britskej stanice Channel 4 o tom hovorí šéf Cambridge Analytica Alexander Nix a jeho spolupracovník Mark Turnbull. Nix tiež reportérovi, ktorý sa vydával za zákazníka, rozprával o možnosti vydierať politikov pomocou prostitútok.

Alexander Nix

Na zázname z decembra 2017 Turnbull povedal, že firma vloží dáta do krvného riečiska internetu a potom len sleduje, ako sa šíria. "Musí sa to stať tak, aby si nikto nemyslel, že je to propaganda," povedal. "Vo chvíli, keď si poviete, že je to propaganda, nasleduje otázka, kto to vypustil. Takže musíme byť veľmi rafinovaní," dodal.

O práci v skrytosti hovoril aj Nix. "V skutočnosti máme mnoho klientov, ktorí nechcú, aby sa náš vzájomný vzťah dostal na verejnosť," uviedol s tým, že spoločnosť je zvyknutá pracovať v tieni a za použitia rozličných nástrojov. Reportérovi, ktorý sa vydával za možného klienta zaujímajúceho sa o spôsob, ako presadiť na Srí Lanke istých kandidátov, Nix ponúkol možnosť využitia prostitútok. Povedal, že jednou zo služieb, ktoré môže Cambridge Analytica poskytnúť, je "poslať nejaké dievčatá do kandidátovho domu". Dodal, že veľmi pekné sú Ukrajinky.

Cambridge Analytica vyšetrujú aj v Brazílii

Cambridge Analytica je podľa brazílskych prokurátorov v podozrení, že v spolupráci so spoločnosťou CA Ponte zo Sao Paula v rozpore so zákonmi spracovávala dáta miliónov brazílskych užívateľov na tvorbu psychologických profilov. Vyšetrovatelia skúmajú, či pri prístupe k ich osobným dátam spoločnosti porušovali bezpečnostné pravidlá.