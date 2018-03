Sympatizant Daeš chcel odpáliť bombu na Floride: Nevedel, že nakupuje od FBI

Obvinený chcel vlani v októbri odpáliť nálož v nákupnom stredisku Dolphin Mall neďaleko Miami. Nevedomky však spolupracoval s tajnými agentmi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorí mu poskytli falošnú bombu a následne ho zatkli. Solano uviedol, že je sympatizantom IS, no zástupcovia FBI nenašli žiadne priame prepojenie so skupinou.