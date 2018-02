PRÁVE TERAZ Dramatická situácia v Sýrii: Nový konflikt, Turecko bojuje s Asadom

Turecká armáda v utorok na kurdských územiach v Sýrii zaútočila už aj na sýrske vládne jednotky, a to hneď potom, ako vstúpili do kurdskej enklávy Afrín. Informuje o tom sýrska štátna televízia, ktorá odvysielala zábery, na ktorých turecká paľba zasiahla aj oblasť, kde boli zhromaždení novinári, pričom viacerí z nich hneď po začiatku tureckého útoku oblasť urýchlene opustili. Do Afrínu len krátko predtým vošlo približne dvadsať vojenských vozidiel sýrskych jednotiek naložených samopalmi. Počet vojakov, ktorých do Afrínu sýrska vláda vyslala, zatiaľ nie je známy.

O vyslaní sýrskych vládnych jednotiek do Afrínu, kde majú brániť tamojších Kurdov proti prebiehajúcim útokom tureckej armády, informovali sýrske vládne médiá už v pondelok. Sýrska vláda a kurdské milície z Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) podľa týchto správ dosiahli dohodu, v rámci ktorej sa YPG údajne zaviazala odovzdať zbrane.

Turecko ešte v pondelok večer na tieto informácie reagovalo s tým, že týmto správam neverí. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu však vyhlásil, že ak by tieto správy predsa len boli pravdivé, Turecko zaútočí aj na jednotky sýrskej armády, ktoré budú obraňovať Kurdov.

"Ak tam (sýrsky- pozn. SITA) režim vstúpi preto, aby ochraňoval YPG, tak nikto nás nebude vedieť zastaviť. Nikto nezastaví Turecko a jeho vojakov," vyhlásil v Ammáne šéf tureckej diplomacie. Ak sýrske jednotky vstúpia do Afrínu s cieľom "vyčistiť to tam od bojovníkov YPG", s tým Turecko problém nemá, dodal minister.

Podľa sýrskych médií je účelom vyslania sýrskych vládnych vojsk do Afrínu "posilnenie miestnych jednotiek v boji proti agresii zo strany Turecka". Dohoda medzi Kurdmi a režimom sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada je do značnej miery prekvapivá, keďže al-Asad proti Kurdom doteraz dlhé roky útočil po celej Sýrii aj sám. Konkrétne z Kurdmi ovládaných oblastí pri hraniciach s Tureckom vrátane Afrínu sa sýrska armáda stiahla už v roku 2012.

Sýria za svoje územia, na ktoré už týždne útočí Turecko zo vzduchu aj po zemi, až doteraz nebojovala a turecké útoky na svojom území iba niekoľkokrát slovne odsúdila. Turecko za útoky na Kurdov kritizujú aj Američania, podobne ako ďalšie krajiny medzinárodného spoločenstva, no na výraznejší tlak na Ankaru sa doteraz nikto nezmohol. Američania pritom v Sýrii po boku Kurdov bojujú proti Islamskému štátu a práve Kurdov označuje americká armáda za dlhodobo najužitočnejších a najvernejších spojencov v tejto krajine.

Sýrske provládne sily, ktoré začali v utorok vstupovať do kurdskej enklávy Afrín na severe krajiny, sa stiahli na vzdialenosť desať kilometrov od rovnomenného mesta po ostreľovaní tureckou armádou. Tá vedie v danej oblasti už mesiac ofenzívu proti milíciám sýrskych Kurdov.

Turecké delostrelectvo podniklo v Afríne "varovné" údery, čím donútilo sýrskych provládnych bojovníkov vrátiť sa naspäť, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na správu tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu. Podrobnosti neboli bezprostredne známe, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však túto informáciu potvrdil, pričom varoval, že Ankara už viackrát nedovolí "takýto chybný krok" a prípadné ďalšie pokusy si vyžiadajú "vysokú daň".

Skupiny sýrskych provládnych bojovníkov začali v utorok vstupovať do enklávy Afrín z blízkej dediny Nubul v oblasti blízko hranice s Tureckom. Najnovší vývoj následne potvrdil hovorca kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sa Turci snažia z enklávy vytlačiť. Hovorca Núrí Mahmúd tiež povedal, že provládne sily prichádzajú na pozvanie YPG, aby sa zapojili do obrany Afrínu a priľahlej štátnej hranice pred "nespravodlivou inváziou" z Turecka.

Sýrska štátna televízia odvysielala zábery, na ktorých bolo vidieť, ako vchádza do Afrínu približne 20 vozidiel vystrojených ťažkými samopalmi. Vozidlá prevážali mnoho ozbrojencov mávajúcich sýrskymi zástavami a pokrikujúcich provládne slogany. Televízia tiež uviedla, že krátko na to začali túto zónu ostreľovať turecké vojská a novinári museli utiecť. Erdogan sa vyjadril, že išlo o samostatne konajúcu skupinu šiitských bojovníkov. "Táto záležitosť je nateraz uzavretá," dodal na spoločnej tlačovej konferencii s macedónskym náprotivkom.

Erdogan ešte predtým podľa AP povedal, že turecké jednotky nasadené do ofenzívy proti kurdským milíciám v Sýrii čoskoro začnú obliehanie mesta Afrín, ich cieľom však nie je enklávu "vypáliť a zničiť", ale urobiť z nej "bezpečné a obývateľné miesto". Turecku sa doteraz podarilo prevziať kontrolu nad pohraničnými oblasťami okolo Afrínu vrátane niekoľkých strategických vrchov.