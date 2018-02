Otec poradil synovi, ako sa má zabiť: Chlapec poslúchol, polial sa benzínom a zapálil

Podľa polície nie je isté, či tridsaťšesťročný Michael Joseph Jensen svoje "rady" synovi myslel vážne, alebo ironicky. V každom prípade však viedli k sledu udalostí, na ktorých konci bol pokus o samovraždu. Chlapec býva so svojimi starými rodičmi a už sa v minulosti raz pokúsil o samovraždu. Keď bol Jensen svojho syna naposledy navštíviť, povedal mu, že ak sa chce naozaj pripraviť o život, mal by sa poliať benzínom a zapáliť sa a okrem toho sa ešte streliť do hlavy. Chlapca z plameňov vyslobodili jeho starí rodičia.