Herečka ho obvinila zo sexuálneho zneužívania a teraz... Filmový producent sa vzdal polícii!

NEW YORK - Americký producent Harvey Weinstein sa v piatok ráno vzdal polícii v New Yorku, aby po mesiacoch početných obvinení zo sexuálneho zneužívania čelil prvým obvineniam z trestného činu. Podľa nemenovaného zdroja televízie CNN blízkeho vyšetrovaniu 66-ročného rodáka z New Yorku muži zákona zatkli na základe obvinení zo znásilnenia jednej ženy a nútenia druhej k orálnemu sexu.

Dvaja nemenovaní predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní pre agentúru Associated Press (AP) uviedli, že sa prípad týka obvinení od Lucie Evans, niekdajšej herečky a marketingovej konzultantky, ktorú Weinstein donútil k orálnemu sexu v jeho kancelárii v roku 2004. Evans bola medzi prvými ženami, ktoré Weinsteina verejne obvinili zo sexuálneho zneužitia.

Konkrétne obvinenia voči Weinsteinovi zatiaľ úrady nezverejnili. Podľa zdroja CNN ho manhattanskí prokurátori obvinia zo znásilnenia prvého a tretieho stupňa v prvom prípade a v druhom prípade sexuálneho trestného činu prvého stupňa. Za druhé obvinenie mu hrozí až 25-ročný trest odňatia slobody, uviedli spomínaní predstavitelia pre AP. Predpokladá sa, že úrady stanovia Weinsteinovi kauciu na dva milióny dolárov (v prepočte približne 1,7 milióna eur), píše CNN.

Weinstein je hlavnou postavou rozsiahleho škandálu súvisiaceho so sexuálnym obťažovaním v Hollywoode. V súvislosti so sexuálnym obťažovaním sa proti nemu vyslovili desiatky žien vrátane herečiek Angeliny Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Cary Delevingne, Léy Seydoux, Salmy Hayek či Kate Beckinsale. Tie prehovorili po tom, ako v magazíne The New Yorker vlani v októbri vyšiel článok, v ktorom zazneli na adresu Weinsteina veľmi vážne obvinenia zo strany Asie Argento, Miry Sorvino či Rosanny Arquette. Niekoľko žien vrátane herečky Rose McGowan ho obvinilo aj zo znásilnenia. Weinstein „akékoľvek obvinenia zo sexu bez súhlasu oboch strán" a možnú odvetu za odmietnutie takéhoto styku odmieta. Hollywoodskeho producenta v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho napadnutia vyšetrujú okrem New Yorku aj v Los Angeles a v Londýne.