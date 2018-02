Štúdia odhalila slabinu Slovenska: Kraľujeme hrozivému rebríčku, obrovská strata pracovných miest

Ilustračné foto

NEW YORK - Do roku 2035 môžu automatizované systémy nahradiť až 30 percent ľudskej pracovnej sily, u osôb s nízkym vzdelaním to potom môže byť až v 44 percentách prípadov. Odhaduje to globálna poradenská sieť PricewaterhouseCoopers (PwC), ktorá tento týždeň zverejnila štúdiu dopadov automatizácie na trh práce v 29 vyspelých krajinách. Pracovná sila v Slovenskej republike je podľa tejto štúdie tou absolútne najohrozenejšou.