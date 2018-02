Veľký úspech amerických vedcov: Sme vraj o krok bližšie k Terminátorovi

BOULDER - Mechanické končatiny robotov alebo osôb po amputácii ruky či nohy by mohli v budúcnosti vnímať teplotu aj tlak ako normálne telo. Ľudstvo k takejto možnosti opäť priblížili vedci z Coloradskej univerzity v Boulderi, ktorí zo špeciálneho polyméru a nanočastíc striebra vyrobili takmer plnohodnotnú náhradu ľudskej kože. Takzvaná e-koža je navyše recyklovateľná a má schopnosť hojenia.

Uplatnenie by nový objav mohol nájsť vo výrobe náhradných častí ľudského tela, v robotike alebo produkcii chytrých textílií. "Má to dosť široké využitie. V určitom zmysle umožňujete zmyslové vnímanie inak pasívnym systémom," povedal časopisu Newsweek vedúci vedeckého tímu Jianliang Xiao.

Najnovšia elektronická koža je v podstate tenučkým filmom vybaveným senzormi, ktoré dokážu merať tlak, teplotu, vlhkosť a prúdenie vzduchu, opisuje článok uverejnený v časopise Science Advances. Materiál je vyrobený z troch komerčne dostupných zlúčenín spojených do štruktúry potiahnutej striebornými nanočasticami.

"Keď je e-koža roztrhnutá vo dvoje, pridanie troch zlúčenín do 'rany' jej umožní zahojiť sa opätovným nadviazaním väzieb medzi dvoma stranami. Štruktúra sa tak obnoví a e-koža je ako nová. Ak je príliš poškodená, stačí ju uložiť do roztoku, ktorý ju rozpustí, aby materiál mohol byť použitý pre výrobu novej," vysvetľuje web The Verge.

Podľa autorov výskumu by mohla elektronická koža napríklad umožniť prípadným robotickým opatrovateľkám rozpoznať, kedy má dieťa horúčku. "Keď je dieťa choré, robot sa ho jednoducho môže dotknúť prstom a zistiť, aká je jeho teplota," povedal Xiao. "Zmysly sú kľúčové, pretože keď na seba budú ľudské bytosti a roboti vzájomne pôsobiť, chceme mať istotu, že roboti ľuďom neublížia," dodal.