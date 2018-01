Eurozónu čakajú rozhodujúce momenty: Veľký plán Francúzov a Nemcov, týka sa to aj nás!

„Bariéry, ktoré zabraňujú skutočnej reforme eurozóny, sú známe už viac ako desať rokov, a nič sa neurobilo," povedal v rozhovore pre portál Politico po stretnutí so svojim nemeckým náprotivkom Petrom Altmaierom.

„Chcem, aby sa urobili politické rozhodnutia. Nie som tu na to, aby som táral. Nemôžeme si dovoliť táranie, keď je naliehavé, aby sme v eurozóne prešli na ďalšiu úroveň," dodáva Le Maire. Následne vysvetlil spôsob, akým sa reforma dohaduje.

Bruno Le Maire a Peter Kažimír - Foto: SITA/AP/Geert Vanden Wijngaert

A čo Slovensko?

Najskôr musia konsenzus najsť Francúzi a Nemci, ktorí následne majú o dohode diskutovať s ďalšími ekonomickými silami eurozóny, Talianskom a Španielskom. Potom prichádzajú na rad aj zvyšné krajiny, ktoré majú euro, a teda aj Slovensko, aby sa s nimi dohodli.

Ako pripomína Politico, francúzskeho ministra nezaujímalo, ako na reformu zareagujú v Madride, Ríme a ďalších hlavných mestách. Podľa jeho slov je teraz totiž čas na realizmus a nie na to, aby sa šetrili pocity inych krajín.

Hlavné body

Le Maire sa na stretnutí s Altmaierom dohodol, že Francúzsko a Nemecko sa do júna dohodnú na troch hlavných a sporných bodoch diskusie. Je to dokončenie bankovej únie eurozóny, únie kapitálových trhov a harmonizácia firemných daní. Jeho plán ale možno narazí na prekážku. Nemecko totiž stále nemá vládu a hoci už strany začali rokovať o veľkej koalícii, možno sa to ani do marca nepodarí.

Júnový deadline je preto optimistický, Le Maire však tvrdí, že ak sa nepohneme do tých troch mesiacov, v realite to znamená, že sa nechceme pohnúť vpred. „Nie je to rovnaká debata ako kedysi. Nerozprávame sa o všeobecných nápadoch, pozeráme sa na každý technický detail, aby sme prišli k dohode," uvádza minister.

Francúzsko je späť, odkazuje

Le Maire trvá na tom, že na tomto francúzskom snažení o seriózne reformy má veľký podiel Emmanuel Macron, resp. jeho sľúbené a implementované reformy.

Francúzi navyše pred ekonomickým fórom vo švajčiarskom Davose, ktoré sa konalo tento týždeň, pozvali viac ako 120 lídrov korporácií na stretnutie vo Versailles, aby sa rozprávali s francúzskou vládou. „Význam tohto zhromaždenia je jednoduchý: Francúzsko je späť," povedal minister sebavedomo.