Nemka sa s dcérami pridala k Daeš: Vyriekli nad ňou rozsudok smrti, čaká ju obesenie!

Hovorca súdu v Bagdade uviedol, že nemenovaná žena sa priznala, že spolu so svojimi dvoma dcérami sa stala členkou Daeš po tom, čo vycestovala z Nemecka do Sýrie, odkiaľ neskôr odišla do Iraku. Obe jej dcéry sa neskôr vydali za bojovníkov Daeš.

Podľa hovorcu bola žena uznaná za vinnú z "poskytovania logistickej podpory a pomoci teroristickej skupine s cieľom páchania trestnej činnosti". Po dobytí území v severnej a strednej časti Iraku, ktoré kedysi ovládali islamisti, zajali iracké vládne sily viacero cudziniek pôsobiacich v štruktúrach Daeš.

Odsúdená Nemka - týždenník Der Spiegel ju identifikoval ako Lamiu K. - je jedným zo štyroch občanov Nemecka, ktorých zadržali vlani pri oslobodzovaní mesta Mósul od Daeš. Okrem nej sa vo väzbe nachádzajú aj jej dcéra Nadia, tínedžerka Linda W. a Fatima M. narodená v Čečensku.