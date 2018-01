Bizarná policajná naháňačka v Česku: VIDEO S BMW unikal na letných gumách, to je pohľad!

Ani útek mu nepomohol.

PRAHA - Cudzinec (26), ktorý sa v stredu snažil previezť ukradnutého bavoráka z Nemecka cez Česko do Poľska, doplatil na banálnu chybu. Letné pneumatiky na športovom aute, ktoré sa viac na ceste kĺzalo, ako jazdilo, hneď upútali pozornosť policajnej hliadky v Novom Meste pod Smrkom. Keď sa ho snažili muži zákona zastaviť, vodič sa pustil do úniku, ale na zľadovatenej a zasneženej vozovke nemal šancu. Nakoniec z vozidla vyskočil a po svojich utekal do polí. Zjavne mal však oveľa slabšiu kondičku ako policajt, ktorý ho po troch kilometroch behu spacifikoval.