Najintímnejšie detaily zo života Trumpa odhalené: Potvrdené, je to blázon! Príde o kreslo?

Kontroverzná kniha Michaela Wolffa s názvom Fire and Fury: Inside the Trump White House (Ohnivá zloba: Vnútri Trumpovho Bieleho domu), ktorá odhaľuje šokujúce detaily zvnútra prezidentovho prostredia. Ľady sa rozhýbali potom, čo minulý týždeň v stredu denník The Guardian publikoval článok s prvými detailmi, ktoré kniha odhaľuje. Wolff mal údajne prístup do Bieleho domu a informácie získaval hlavne od niekdajšieho prezidentovho stratéga Stephena Bannona.

Stretnutie s Rusmi

Pre novembrovými prezidentskými voľbami v roku 2016 si nikto nemyslel, že podnikateľ Donald Trump dokáže poraziť Hillary Clintonovú. Nakoniec sa tak stalo a Trumo si získal priazeň Američanov. Kontroverznou sa po jeho víťazstve stála jeho kampaň. Pre pár mesiacmi totiž začali kolovať informácie, že jeho kampaň financovalo Rusko.

V jednej z pasáži, ktorá zarezonovala najviac, figuruje bývalý poradca prezidenta Michael Flynn. Priateľom mal povedať, že na Trumpov prejav vzali od Rusov 45-tisíc dolárov. To by bolo podľa neho problémom len vtedy, ak by Trump vyhral. To sa nakoniec stalo.

Flynn je prvým členom administratívy Donalda Trumpa a štvrtým spojeným s jeho prezidentskou kampaňou, ktorí čelia obvineniam v rámci vyšetrovania možného spolčenia sa členov Trumpovho tímu s ruskou vládou. Vyšetrovanie sa tiež týka možného vyhýbania sa spravodlivosti a finančných zločinov. Trumpovho bývalého šéfa kampane Paula Manaforta a jeho zástupcu Ricka Gatesa obžalovali v novembri.

Wolff citoval aj bývalého generálneho riaditeľa Fox News Rogera Ailesa. „Musíte vedieť ako na Rusko, musíte na nich ísť priamo. Musíte to brať vážne, Donald.“ Trump mu na to odpovedal jasne. „Jared to má pod kontrolou. Všetko vyjde.“ Prezident mal na mysli svojho zaťa a manžela svojej dcéra Jareda Kushnera. Trump sa mal s Rusmi stretnúť aj osobne.

Ivanka Trumpová s maželom Jaredom Kushnerom a deťmi

Nešťastná Melania a pologramotný Trump

Nechýbajú ani detaily z jeho súkromné života. „Postupne zmätený Trump sa menil na neveriaceho Trumpa a potom na zdeseného Trumpa,“ opísal situáciu po sčítaní hlasov Wolff. Melania Trumpová však neverila, že jej manžel nakoniec naozaj zvíťazí. „Melania plakala, ale nie šťastím.“ Realitný magnát a celebrita v jednej osobe spolu so svojím okolím podľa Wolffa plánovali, že sa kandidatúrou zviditeľní a že očakávaná porážka dodá Trumpovi status mučeníka, ktorý padol za obeť "krivej Hillary", ako nazýval svoju súperku Clintonovú.

Trump však svoju manželku Melaniu očividne prekvapil a s novou úlohou sa zžil. Rýchlo nadobudol presvedčenie, že je schopný úrad vykonávať. Jeho poradcovia, ktorí medzi sebou bojovali o vplyv, si však takí istí neboli. "Nespracovával informácie v bežnom slova zmysle. Nečítal. Dokonca si v skutočnosti (materiály) ani neprelistoval. Niektorí si mysleli, že pre praktické účely bol nanajvýš pologramotný," píše ďalej novinár. Na svoju úlohu nie je spôsobilý. Americké médiá v týchto dňoch preberajú ďalšiu z možností odvolania Donalda Trumpa z prezidentskej funkcie. Súčasný šéf Bieleho domu by eventuálne mohol prísť o svoj post na základe 25. dodatku k ústave USA, ktorý hovorí o psychickej nespôsobilosti prezidenta na výkon úradu.

Oddelené spálne

Trumpova spálňa má tri televízie. Jedna mu nestačila, sám naliehal, aby sa do izby nainštalovali ďalšie dve. „Pokiaľ o 6:30 nevečeral so Steveom Bannonom, tak je viac než pravdepodobné, že ležal v posteli s cheesburgerom, sledoval svoje tri obrazovky a telefonoval,“ napísal Wolff s tým, že pre Trumpa je telefón jediným skutočným kontaktným miestom so svetom.

Väčšinou telefonoval s úzkym okruhom svojich priateľov, ktorým vykresľoval svoje vzostupy a pády. Trump mal veľký konflikt aj s bezpečnostnou službou. Vo svojej izbe však spáva sám. S manželkou Melaniou majú oddelené spálne. Trump bojoval s Melaniou aj v deň svojej inaugurácie. Podľa Wolffa vyzerala, akoby sa jej chcelo plakať, potom sa vrátila do New Yorku.

Paranoidný Trump

Na dverách od spálne chcel mať zámok, no agentúra s tým kvôli bezpečnosti a možným nutným zásahom nesúhlasili. „Prezident pokarhal aj personál kvôli tomu, že mu zdvihli košeľu zo zeme a zaviedol preto nové pravidlá. Nikto sa ničoho nedotkne, špeciálne nie jeho zubnej kefky,“ uvádza novinár v knihe. Dokonca si sám prevliekal periny, personál upozornil len na to, kedy ho chce mať čisté. Trump sa bojí aj toho, že ho niekto otrávi, práve preto vraj rád chodil do McDonaldu. Tam ho nikto neočakával a jedlo bolo bezpečne dopredu pripravené.

Trump vraj zvádzal vydaté ženy a používal na to zvláštnu techniku. Skúmal a vypytoval sa ich manželov na neveru a pokúšal ich dievčatami, ktoré mali v istú hodinu prísť na návštevu z Los Angeles. Manželky pánov pritom rozhovor počúvali.

Tajomstvo oranžových vlasov

Vlasy Donalda Trumpa sú takisto často diskutovanou témou. V šou Jimmyho Fallona dokonca nechal moderátora vyskúšať si, či sú pravé. Výrazná je aj ich farba. Z jeho vlasov sa v knihe vysmievala jeho dcéra. Svojim priateľom často opisuje, čo všetko je za výzorom jeho vlasov.

„Má absolútne čistú hlavu – hustý ostrov získal až po redukčnom zákroku, obklopený hebkým kruhom vlasov po stranách a na prednej strane. Všetko sa potom stretne v strede, vlasy sa zamotajú a zalakujú sprejom.“ Farbu vlasov vraj dosiahol prípravkom Just for man. Čím dlhšie prípravok účinkoval, tým tmavšia farba bola. Trumpova netrpezlivosť spôsobila oranžovo-blonďatú farbu.