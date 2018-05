Hrozivé VAROVANIE Billa Gatesa: Do 10 rokov môže vypuknúť pandémia, 30 miliónov mŕtvych

MASSACHUSETTS - Americký miliardár Bill Gates počas piatkovej prednášky, ktorú organizovala zdravotnícka spoločnosť v Massachusetts a známy časopis o zdraví, uviedol, že už v najbližšom desaťročí by sa mohla objaviť nová smrteľná choroba, ktorá sa rozšíri po celom svete. Podľa neho však na takúto pandémiu stále nie sme pripravení a počas pol roka by mohla zabiť desiatky miliónov ľudí.

Bill Gates uznal, že sa nám darí pomaly vytláčať také choroby, ako je napríklad detská obrna, no stále existuje jedna oblasť, v ktorej svet nedosahuje veľký pokrok. "A to je pripravenosť na pandémiu," vysvetlil počas prednášky.

Podľa neho sa pravdepodobnosť výskytu takejto choroby naďalej zvyšuje. Objavujú sa stále nové a nové patogény, keďže svetová populácia narastá a ľudstvo zasahuje do divokej prírody. Okrem toho je aj pre jednotlivcov alebo malé skupiny stále jednoduchšie vytvoriť smrtiace ochorenie ako zbraň, ktoré by sa mohlo rozšíriť ako požiar po celom svete. Aj jeden človek by v domácom laboratóriu dokázal vytvoriť ešte zákernejšiu formu kiahní.

V globalizovanom svete, kde mnoho ľudí cestuje lietadlami, ktoré prejdú z jedného kontinentu na iný za niekoľko hodín, by netrvalo dlho, kým by sa nakazili desiatky miliónov.

Vysoký počet úmrtí

Gates predstavil simuláciu Inštitútu pre modelovanie ochorení, ktorý zistil, že nová chrípka podobná pandémii, ktorá zabila 50 miliónov ľudí v roku 1918, by teraz s najväčšou pravdepodobnosťou zabila 30 miliónov ľudí do šiestich mesiacov.

"Keby ste povedali svetovým vládam, že práve teraz sa vyrábajú zbrane, ktoré by mohli zabiť 30 miliónov ľudí, bolo by nutné pripraviť sa na túto hrozbu," citoval Gatesa portál businessinsider.com. "V prípade biologických hrozieb tento pocit naliehavosti chýba. Svet sa musí pripraviť na pandémie rovnako vážnym spôsobom, ako sa pripravuje na vojnu," dodal.

Zastavenie ďalšej pandémie

Americký miliardár uviedol, že raz viedla armáda simulovanú vojnu proti pandémii kiahní s výsledným skóre "kiahne 1, ľudstvo nula". Ako optimista sa však na druhej strane domnieva, že sme na ďalšiu vírusovú alebo bakteriálnu hrozbu pripravení lepšie ako v minulosti.

Už teraz máme antivírusové lieky, ktoré v mnohých prípadoch dokážu aspoň o niečo zvýšiť mieru prežitia. Máme antibiotiká, ktoré dokážu liečiť sekundárne infekcie, ako je pneumónia spojená s chrípkou. Taktiež sa blížime k univerzálnej očkovacej látke proti chrípke.

Zlepšujeme sa aj pri rýchlej diagnostike, ktorá je nevyhnutná, pretože prvým krokom pri boji proti novej chorobe je karanténa. Minulý týždeň vyšla v časopise Science nová štúdia o rýchlej identifikácii vírusového ochorenia použitím rovnakého druhu farebných papierových prúžkov, ako sa používajú napríklad pri domácom tehotenskom teste.

Zlepšenie komunikácie

Podľa Gatesa však stále nie sme dobrí vo vyhodnocovaní reálnej hrozby a koordinácii opatrení, ako sa to ukázalo v prípade celosvetového podcenenia najnovšej epidémie eboly.

"Je potrebná lepšia komunikácia medzi armádami a vládami, aby pomohli koordinovať reakcie," povedal Gates. Myslí si, že vlády potrebujú cesty, ako rýchlo získať pomoc súkromného sektora, pokiaľ ide o vývoj technológie a nástrojov na boj proti vznikajúcemu smrteľnému ochoreniu.

Jeho žena Melinda nedávno uviedla, že hrozba globálnej pandémie, či už sa objavuje prirodzene, alebo je vyvíjaná, je snáď najväčším rizikom pre ľudstvo. "Zamyslite sa nad počtom ľudí, ktorí opúšťajú New York každý deň a chodia po celom svete - sme prepojený svet," povedala. Tieto prepojenia nás robia všetkých zraniteľnými.