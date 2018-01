Severná Kórea veští blízky pád Donalda Trumpa, ukazuje to vraj kontroverzná kniha

Denník vládnucej severokórejskej komunistickej strany Rodong sinmun (Robotnícke noviny) napísal, že popularita spomínanej knihy odráža globálny vzostup protitrumpovských nálad.

"Táto antitrumpovská kniha má úspech po celom svete, čo Trumpa masívne ponižuje...," píše sa v článku novín Rodong sinmun.

Kniha s názvom Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu), ktorú napísal Michael Wolff, sa už stala v USA bestsellerom a jej predajnosť podľa expertov ešte zrejme výrazne porastie.

"Oheň a hnev" charakterizuje 45. prezidenta Spojených štátov ako lídra, ktorý nie je spôsobilý zastávať svoj úrad. Trump označil knihu za "vymyslenú" a plnú klamstiev, prekrútených informácií a čerpajúcu z pochybných zdrojov. Trumpovi spolupracovníci ju označili za brak.

Názov knihy odkazuje na Trumpovo vyjadrenie z vlaňajšieho leta, keď v súvislosti so severokórejskými jadrovými a raketovými skúškami pohrozil Pchjongjangu "ohňom a hnevom, aký svet nikdy nevidel".

Napriek tomu, že odvtedy došlo k zmierneniu napätia na Kórejskom polostrove, severokórejské štátne médiá stále častujú Trumpa nelichotivými výrazmi, napríklad "vojnový maniak" a "šialenec".

Trump chce sprísniť zákony o ohováraní

Americký prezident Donald Trump chce v reakcii na nedávno vydanú kontroverznú knihu o jeho osobe sprísniť zákony o ohováraní. Šéf Bieleho domu to oznámil v stredu na zasadnutí vlády. Kniha Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu) od novinára Michaela Wolffa vyvolala v Spojených štátoch veľkú pozornosť a Trumpovi právnici sa pokúsili jej distribúciu zastaviť.