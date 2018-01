Veľká krádež v Benátkach: Z Dóžovho paláca odcudzili šperky za tisíce eur

Dóžov palác

BENÁTKY - Šperky v hodnote tisícok eur odcudzili v stredu ráno z Dóžovho paláca v Benátkach. Ukradnuté klenoty boli súčasťou expozície s názvom Treasures of the Mughals and Maharajas (Poklady mogulov a maharadžov), na ktorej bolo vystavených zhruba 270 indických šperkov a drahokamov z 16.-20. storočia a ktorá sa mala v stredu skončiť.