Smrť chlapčeka (†1) zničila rodinu: Šokujúce slová matky, prečo jej synčeka dohrýzol pes

PŘEROV – V českom mestečku na strednej Morave sa odohrala tragédia. Ročného chlapčeka pohrýzol pes priamo do krčnej tepny. Dieťa bolo na mieste mŕtve. Mladá 25-ročná mamička sa so smrťou synčeka vyrovnáva.

Mamička bola so svojím ročným synčekom na návšteve u svojej matky (45) v Přerove. Do bytu prišla aj jej druhá dcéra. Tú však sprevádzal jej šľachovitý lovecký pes. Pes bol kríženec podobný bielej argentínskej doge. A počas jednej nešťastnej sekundy došlo k nezvratnej tragédii.

Nedalo sa nič robiť

„My sme sa nejako otočili a išli sme do obývačky. Pes sa odrazu zahnal, ale bola to len sekunda. Žiadna z nás nestihla zaregistrovať, čo sa práve stalo,“ povedala pre český denník Blesk.cz matka zosnulého chlapčeka. „Boli sme pri tom všetky. Nedalo sa už nič urobiť,“ dodala.

Lovecký pes malému chlapčekovi prehrýzol tepnu na krku. „Dieťatko bolo uhryznuté priamo za uškom. Krvácalo, ale krv nestriekala,“ uviedla nešťastná matka mŕtveho syna. Zároveň uviedla, že dieťa upadlo do šoku a podľa lekárov sa už nedalo nič robiť.

Provokovalo dieťa

„Áno, umrelo mi dieťa. To, čo sa stalo, je tragédia. No vinníkom nie je nikto. Na začiatku to bola provokácia môjho dieťaťa,“ povedala pre český denník Blesk smutná matka. „Vinník nie je naozaj nikto. Ľudia na mňa útočia, že za to môže moja sestra. No ja sa za ňu môžem postaviť, ona za to vôbec nemôže. Trpíme tým všetky,“ dodala matka.

Rodina tvrdí, že pes nevidel dieťa po prvýkrát, bol vraj na chlapčeka zvyknutý. „Ja som vedela, že pes nie je agresívny. Nikdy by nezaútočil bez dôvodu. Medzi deťmi vyrastal, bol s deťmi stále. Môj syn ho musel vyprovokovať. Musel tam byť nejaký podnet. Neverím tomu, že ten pes by sa len tak zahnal. Niečo sa mu nepáčilo. Musel na niečo zareagovať, na nejaký podnet,“ vysvetlila matka ročného chlapčeka.