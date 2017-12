Najdivnejšie predpovede na rok 2018: Putin na vzostupe, Trump padne, nová veľmoc na scéne

WASHINGTON - Budúcnosť sa nedá presne predpovedať. Napriek tomu sa o to už stáročia mnohí pokúšajú. Existujú totiž náznaky, ako by mohli isté veci v najbližších mesiacoch fungovať. Po internete kolujú rôzne predpovede na ďalší rok. Na siedmimi z nich sa vám naozaj pozastaví rozum. Predpovede Baby Vangy však hovoria jasne.

1. Výmena veľmocí

Bulharská jasnovidka Baba Vanga zomrela v roku 1996 vo veku 85 rokov. Zanechala za sebou predpovede až do 51. storočia. Konšpirátori ju vtedy nazvali prorokom napriek nepresnému jazyku a chybným predpovediam. Ľudia však hovoria, že predpovedala tragické udalosti z 11. septembra.

Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-Pching

Foto: SITA/AP/Andrew Harnik

Na rok 2018 má jasno. Predpovedala, že nastane výmena moci medzi dvoma krajinami. Kým doteraz je najväčšou svetovou veľmocou Amerika, v roku 2018 by mala toto žezlo prebrať Čína. Posledné mesiace tomu niektoré udalosti síce nasvedčujú, no či sa tak stane, ukáže čas.

2. Nová forma energie

Ďalšou predpoveďou bulharskej jasnovidky je, že sa objaví nová forma energie na planéte Venuša. Síce je Venuša považovaná za sesterskú planátu Zeme, pravdepodobnosť, že tam je nová forma energie, ktorá čaká na objavenie a prenesenie na Zem je malá.

Poslednýkrát zhromažďovali vedci informácie z tejto planáty pred desiatimi rokmi. "Venuša je prirodzene vhodné prostredie na štúdium, pretože sa podobná našej planéte Zem." povedal planetárny geológ Paul Byrne z univerzity v Severnej Karolíne, ktorý sa venuje štúdiu povrchu Venuše. Zároveň povedal, že v mnohom sa povrch Venuše od Zeme aj líši - v atmosfére sa nachádza takmer výlučne len oxid uhličitý a povrch je mimoriadne horúci.

3. Putina v prezidentských voľbách opäť zvolia

Médiá poukazujú na to, že zvolenie Vladimira Putina je v podstate už len formalitou. Potom ako zakázali kandidovať jednému z jeho najväčších opozičných rivalov Alexejovi Navaľnému. Vyzerá to tak, že Putinovi nesiaha na päty ani jeden z kandidátov. Mnohí hovoria práve o politickej motivácii tohto činu.

Foto: SITA/AP/Kirill Kudryavtsev

Kým sa Putinovi skončí v roku 2024 v prípade výhry jeho funkčné prezidentské obdobie, stane sa dominantnou a najsilnejšou figúrou v Rusku za posledných 25 rokov. O tejto predpovedi informovala Al-Džazíra.

4. Demokrati získajú v Bielom dome väčšinu kresiel

Trumpove preferencie a obrovská strata Roya Moorea v Alabame okrem iného naznačujú, že demokrati sa v Spojených štátoch vracajú na scénu. Analytici CNN dokonca uvádzajú, že demokrati na plnej čiare zvíťazia a v Bielom dome nastane prevaha modrej.

5. Ostro sledovaná svadba

Jednou z najočakávanejších udalostí budúceho roka je svadba princa Harryho a jeho čerstvej snúbenice Meghan Markle. Ich svadba bude vraj pod drobnohľadom a médiá o nej budú informovať úplne do najmejších podrobností. Táto predpoveď patrí zrejme k tým najdivnejším. Záujem médií by zrejme aj bez tejto predpovede bol obrovský.

Foto: SITA/AP/Alastair Grant

6. Nemecko obháji titul

Vyzerá to tak, že medzi predpovede sa dostali aj budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale FIFA, ktoré sa budú konať v Rusku. Skoré predpovede pre svetový pohár zverejnil portál Bleacher Report. Sam Tighe hovorí o Nemecku ako o jasnom favoritovi, ktorý by si mal obhájiť titul z posledných majstrovstiev. Anglicko by sa malo prepadnúť na 12. miesto.

7. Bublina praskne

Bublina umelej inteligencie zrejme praskne. Otázka ochrany kyberpriestoru sa otvorila po zverejnení článku Johna Markoffa v The New York Times ešte v roku 2016. Silicon Valley sa vo svojej novej ére rozhodla sústrediť na roboty a umelú inteligenciu. Počítače sa v tom období začali povyšovať takmer na úroveň človeka schopného samostatne rozmýšať.

Okolo tohto sa začala utvárať bublina, ktorá zrejme čoskoro praskne. Začala sa totiž otvátrať otázka ochrany kyberpriestoru, ktorý sa stal v mnohom nekontrolovateľný. Teraz sa, samozrejme, bez odvážnych krokov a riskantných investícií fantastická budúcnosť nikdy nestane realitou. Dnešným problémom je, že spolu s touto vlnou rozšíreného nadšenia pre "AI" (umelú inteligenciu) sa začali objavovať nové spoločnosti.